COMUNE DI TRENTO * SICUREZZA: « ARRESTO PER OMICIDIO VIA SANTA MARGHERITA, AI CARABINIERI IL RINGRAZIAMENTO DEL SINDACO »

Arresto per tentato omicidio di via Santa Margherita. Soddisfazione per l’intervento dei carabinieri della compagnia di Trento.

A tre giorni dal tentato omicidio avvenuto in centro a Trento, l’attività investigativa dei Carabinieri della sezione operativa di Trento ha permesso l’arresto del responsabile del violento gesto.

Il presidio del territorio garantito dalle forze dell’ordine supportato dalla qualificata e rapida azione investigativa contribuisce a rafforzare in modo determinante la gestione della sicurezza nella nostra città. Ai Carabinieri di Trento il ringraziamento del Sindaco di Trento.