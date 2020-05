AGENZIA SPAZIALE ITALIANA * NASA & SPACEX CLEAR DEMO: « MERCOLEDì 27 MAGGIO A PARTIRE DALLE ORE 20.30 IN DIRETTA SUI CANALI SOCIAL DELL’AMBASCIATA USA E DELL’ASI »

Il ritorno del volo umano spaziale dai confini degli Stati Uniti è il tema dello speciale della serie. From Space To Home organizzata dalla Missione Diplomatica USA in Italia e l’Agenzia Spaziale Italiana

A 9 anni dall’ultima missione Shuttle, gli Stati Uniti riprendono a lanciare dal suolo americano grazie alla partnership pubblico-privato NASA-SpaceX.

In un incontro interattivo, il 27 maggio a partire dalle 20:30 due ospiti d’eccezione gli astronauti Anne Fisher e Roberto Vittori ci racconteranno questo momento storico, un nuovo inizio ma anche un ‘ritorno al futuro’ per le missioni spaziali.

Mercoledì 27 maggio a partire dalle ore 20.30 sui canali social dell’Ambasciata USA e dell’Asi.

