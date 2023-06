RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA * ” EXPO RIVA SCHUH E GARDABAGS “: « SFIORATE LE 9.000 PRESENZE, +12,5% RISPETTO AL 2022 (80% PROVENIENZA EUROPEA) »

11.08 - mercoledì 21 giugno 2023

Chiusura positiva per la 99ma edizione della fiera. Sfiorate le 9.000 presenze (+12,5% rispetto a giugno 2022 – 80% di provenienza europea) con un significativo aumento da Spagna e Germania e il grande ritorno dell’Asia, per un totale di oltre 100 Paesi presenti in fiera. Un’edizione molto positiva coronata da 26 eventi, tra cui l’importante Summit internazionale in collaborazione con CIFA, i Market Focus, l’Innovation Village Retail.

Appuntamento nel 2024 per l’edizione numero 100 di Expo Riva Schuh & Gardabags che si terrà dal 13 al 16 gennaio.

Un’edizione estremamente positiva, rivitalizzata, che ha fatto tornare il sorriso agli espositori e registrato il grande ritorno dell’Asia. Molte le istituzioni e le delegazioni governative straniere presenti in fiera a dimostrare la ritrovata centralità dell’evento rivano.

Per Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, è stata “un’edizione in cui ho percepito un’atmosfera tra le migliori che mi sia mai capitato di vivere. Qualità degli allestimenti, varietà della proposta di prodotto, livello di approfondimento degli eventi, riscontro di espositori e visitatori: ognuno di questi aspetti ha riscosso pareri positivi da parte degli operatori di settore internazionali presenti in fiera”.

In un mercato in progressivo mutamento come quello della calzatura e degli accessori, la piattaforma di Expo Riva Schuh & Gardabags risulta più che mai fondamentale per studiare e attivare strategie di business vincenti, capaci di mettere al riparo dalle incertezze.

L’importante ritorno di tantissimi espositori dall’Asia (più di 250 aziende solo dalla Cina Continentale) e la sempre più ampia proposta internazionale (ben 42 Paesi, tra cui il debutto di Svizzera, Giappone, Nepal, Repubblica Ceca, Messico) fanno della 99esima edizione di Riva del Garda il più importante appuntamento per il sourcing di calzature, borse e accessori.

Lo dicono anche i numeri: sfiorate le 9.000 presenze per un +12,5% rispetto a giugno 2022. Una crescita delle visite che ha premiato la partecipazione dei più di 1.300 espositori, aziende rappresentate e brand provenienti da 42 Paesi.

La composizione dei visitatori conferma il trend già registrato negli ultimi eventi: 80% di provenienza Europea, 20% di provenienza Extra UE.

Da segnalare il significativo aumento dei compratori provenienti dalla Spagna (+35%), così come dalla Germania (+9%). In calo, invece, l’apporto di buyer italiani (-7%), compensati dall’ampia partecipazione in rappresentanza di altri mercati (103 il totale dei Paesi che hanno preso parte alla fiera).

Da non tralasciare la partecipazione registrata sulla piattaforma digitale della fiera che ha favorito l’incontro di circa 10 mila professionisti del settore.

“Numeri che ci colpiscono molto favorevolmente – dichiara Alessandra Albarelli, Direttrice di Riva del Garda Fierecongressi. In una situazione di mercato europeo che vede la stagnazione di alcuni importanti paesi, la crescita del numero di visitatori è un ottimo segnale che premia la scelta di Expo Riva Schuh & Gardabags di puntare anche su altri mercati, come quelli dell’America Latina, dell’Africa, degli Stati Uniti e del Sud Est Asiatico”.

Un’edizione di indiscusso successo che, a detta degli espositori, ha visto crescere non solo il numero di compratori, ma anche la loro qualità. Un appuntamento caratterizzato non solo da scambi commerciali significativi, ma anche da un’offerta di iniziative (ben 26 momenti che hanno coinvolto 31 speaker di caratura internazionale e molte delegazioni straniere) tese ad agevolare il lavoro di compratori e produttori.

I Market Focus, dedicati a diversi paesi del mondo (America Latina, Far East, Kenya, Europa, paesi DACH, USA) e al comparto Borse, hanno permesso a compratori ed espositori di conoscersi, incontrarsi e stringere nuove relazioni.

L’attenzione per l’innovazione si è rinnovata con l’ormai consueto appuntamento dell’Innovation Village Retail che ha coinvolto il mondo della distribuzione (e non solo) nell’approfondire le evoluzioni che le nuove tecnologie possono fornire per rendere più sostenibile e innovativa l’esperienza d’acquisto. Come dimostrato dal vincitore della Startup Competition: Cents, una soluzione etica, coinvolgente e sostenibile che consente di devolvere una percentuale di ogni ordine e-commerce a cause benefiche.

Expo Riva Schuh & Gardabags si conferma l’evento globale che il mercato riconosce come punto di riferimento. L’appuntamento che apre la nuova stagione e permette ai settori calzature e borse di valutare i trend (in questo caso la primavera/estate 2024), apprezzare le nuove collezioni e piazzare i primi ordini.

Non poteva esserci viatico migliore in preparazione dell’imperdibile edizione numero 100 in cui la manifestazione rivana festeggerà più di 50 anni di lavoro insieme ai più importanti operatori del settore.

“Non vediamo l’ora di accogliere espositori e compratori nel 2024 e festeggiare insieme la nostra centesima edizione – annuncia GianPaola Pedretti, Exhibition Manager di Expo Riva Schuh & Gardabags. Saranno celebrazioni diffuse su tutto il territorio di Riva del Garda e saranno diffuse nel tempo perché coinvolgeranno sia l’edizione invernale che quella estiva. Dai molti incontri avuti in questi giorni con istituzioni e produttori di diversi paesi del mondo, è emerso ancora una volta il tema della necessità di aumentare gli spazi espositivi. La lista d’attesa per l’edizione 100 è già molto lunga e allo stato attuale, con i metri quadrati a disposizione, non siamo assolutamente in grado di accogliere tutte le richieste”.

Da segnare sul calendario le date del prossimo anno:

* 13-16 gennaio 2024

* 15-18 giugno 2024