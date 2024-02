RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI * “AMBASCIATORI DEL TRENTINO”: « PREMIÀTI 21 TESTIMONIAL, L’EVENTO ALL’ITAS FORUM » (ELENCO COGNOMI)

12.29 - giovedì 22 febbraio 2024

Personalità autorevoli provenienti dal mondo accademico, medico, scientifico e istituzionale, che hanno contribuito a portare e realizzare importanti eventi congressuali sul territorio provinciale nel corso del 2023. La premiazione a ITAS Forum valorizza l’operato degli Ambasciatori nel promuovere la visibilità della destinazione, contribuendo allo sviluppo scientifico, culturale ed economico del Trentino.

Si è tenuta ieri, a ITAS Forum a Trento, la premiazione degli “Ambasciatori del Trentino per i Congressi”, personalità autorevoli provenienti dal mondo accademico, medico, scientifico e istituzionale, che hanno contribuito a portare e realizzare importanti eventi congressuali sul territorio provinciale nel corso del 2023. Un appuntamento che rientra nell’ambito del percorso virtuoso messo a punto da Riva del Garda Fierecongressi a partire dal 2016, volto a riconoscere coloro che promuovono il Trentino in Italia e nel mondo quale sede di eventi, meeting e convention di rilievo nazionale e internazionale, sostenendoli, anche fattivamente, in tutto l’iter di candidatura e organizzazione.

Gli eventi medici, scientifici e professionali rivestono un ruolo cruciale nello sviluppo della scienza, della ricerca e dell’economia. “Questa iniziativa ha l’obiettivo di supportare e premiare le personalità che si fanno portavoce del valore della nostra destinazione e che vedono nello sviluppo del turismo congressuale una leva fondamentale per l’economia del nostro territorio. – dichiara il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini – Siamo quindi orgogliosi di premiare gli Ambasciatori che sostengono e credono nell’importanza dell’incontro e dell’aggiornamento professionale”. Nel corso del 2023, Riva del Garda Fierecongressi ha ospitato 153 eventi (102 a Riva del Garda – Centro Congressi e Spiaggia Olivi, e 51 a Trento – ITAS Forum), di cui 20 internazionali. “Dalla medicina alla scienza, dal mondo accademico a quello sportivo – prosegue Pellegrini – sono tante le tematiche affrontate, grazie alla proficua collaborazione con gli Ambasciatori, a dimostrazione di quanto il loro ruolo sia fondamentale”.

Alla serata sono intervenuti diversi rappresentanti delle istituzioni. “Gli Ambasciatori del Trentino per i congressi sono personalità che con il loro impegno e supporto hanno permesso al Trentino e alle sue sedi congressuali di acquisire maggiore centralità – ha dichiarato l’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione della Provincia. autonoma di Trento, Mario Tonina – Grazie al loro contributo, il nostro territorio si è consolidato come un punto di riferimento per la condivisione dei saperi e delle conoscenze a livello medico, scientifico, culturale e sociale”.

“Il nostro Ateneo ha la fortuna di essere inserito in un territorio molto attrattivo – ha evidenziato Flavio Deflorian, Rettore dell’Università degli Studi di Trento – un vantaggio che però bisogna saper sfruttare e valorizzare; abbiamo organizzato eventi a Riva del Garda, con riscontri sempre molto positivi. Gli eventi generano conoscenza scientifica ma anche ricadute sul territorio, non solo nei centri maggiori. Uno dei punti di forza della nostra provincia è la coesione che si riesce a creare anche con paesi, valli, zone più periferiche, superando a volte alcuni limiti logistici dettati dalla conformazione del territorio”.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti anche il Sindaco di Trento, Franco Ianeselli, e Claudio Soini, Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, che hanno espresso grande apprezzamento per il progetto e il valore sociale, scientifico e culturale che lo stesso esprime.

Sono 21 gli Ambasciatori del Trentino per i Congressi premiati per il loro contributo significativo all’acquisizione e alla realizzazione di importanti eventi nel corso del 2023:

Dott. Adriano Anesi, Componente del Comitato Scientifico e Consigliere Regionale SIPMeL – Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio, Direttore dell’Unità operativa patologia clinica di Trento – per 8’ Congresso Nazionale SIPMeL;

Avv. Antonio Angelini, Consigliere Ordine degli Avvocati di Trento – per X Congresso Giuridico Distrettuale;

Dott. Paolo Bernardi, Presidente Consiglio Direttivo GIBB – Gruppo Italiano di Biomembrane e Bioenergetica, Professore ordinario di Patologia generale Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova – per International Meeting on Biomembranes and Bioenergetics;

Dott. Jacopo Bonavita, Presidente XXII Congresso SIRN – Società Italiana di Riabilitazione Neurologica, Direttore Area Riabilitazione Villa Rosa di Pergine Valsugana – per XXII Congresso Nazionale SIRN;

Dott.ssa Valentina Cereghini, Direttore LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento OdV – per Evento LILT Nessuno dovrebbe morire di melanoma…a che punto siamo?;

Dott. Fabrizio Cortese, Presidente del Congresso SICP – Società Italiana della Caviglia e del Piede – 2023, Direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto – per XXXVIII Congresso Nazionale SICP;

Dott.ssa Alice Dal Gobbo, Ricercatrice del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale Università degli Studi di Trento – per Energy, Environment and Societies in Crises ESA RN12 mid-term and Energy and society Network 6th international joint conference;

Dott.ssa Ester Gallo, Professore associato Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale Università degli Studi di Trento – per Convegno nazionale rete SAR (Scholars at Risk);

Prof. Massimiliano Ghinassi, Professore associato Dipartimento di Geoscienze Università degli Studi di Padova – per ICFS International Conference on Fluvial Sedimentology;

Dott. Marco Ioppi, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento – per evento Antibiotico resistenza: una pandemia silenziosa;

Walter Kaswalder, Consigliere provinciale, già Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento – per Conferenza Euregio;

Prof. Fabio Lugoboni, Direttore Responsabile del Servizio Specialista in Medicina Interna, Medicina delle Dipendenze – per Addictus 5’ Forum Nazionale sulle Dipendenze Patologiche;

Dott.ssa Francesca Manfrini, Socia attiva AIC – Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa, Presidente AIC per il triennio 2013-2015 – per AIC Essential & Corso di Aggiornamento Autunnale 2023;

Dott. Massimiliano Marini, Presidente regionale Trentino Alto Adige AIAC Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione, Dirigente medico presso Unità operativa cardiologia indirizzo emodinamica di Trento – per Dolomiti Heart Failure;

Dott. Domenico Mercurio, Presidente del Congresso SICP – Società Italiana della Caviglia e del Piede 2023, Dirigente medico presso Unità operativa ortopedia e traumatologia – Rovereto – per XXXVIII Congresso Nazionale SICP;

Dott. Franco Nicolis, già Direttore Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento – Convegno internazionale di Archeologia The Transformation of Europe in the Third Millennium BC;

Prof. Tiziano Tarolli, Presidente Associazione Flicorno d’Oro – per il Concorso bandistico internazionale Flicorno d’Oro;

Dott. Omero Toso, Vicepresidente Telethon – per XXI Convention scientifica Telethon;

Dott.ssa Alessia Violini, Membro del Comitato Scientifico SIAARTI – Società Italiana Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, Dirigente medico Unità operativa di anestesia e rianimazione 1, Trento – per XXII Congresso Area Culturale Dolore e Cure Palliative – ACD;

Prof. Massimiliano Zattin, Vice Rector for Postgraduate and Doctorate Programmes Dipartimento di Geoscienze Università degli Studi di Padova – per Thermo 2023, 18th International Conference on Thermochronology.

Dott. Ivo Andrea Bergamo Andreis Cesarini Sforza, per il padre Prof. Fulvio Bergamo Andreis, Targa speciale come primo Ambasciatore – XVI Congresso Nazionale di Nipiologia (evento che ha inaugurato il “Palacongressi” nel 1973);