“ RIFUGIO CIMA UNDICI “ * FEDAIA – MARMOLADA: WALTER ED ERMANNO LORENZ: “ DOMENICA 18/6 RIAPRIREMO, CON UN CONCERTO ACUSTICO PER RICORDARE LE VITTIME DELLA TRAGEDIA “

23.37 - mercoledì 14 giugno 2023

La tragica data del 3 luglio 2022 che ha visto perdere la vita a unidici escursionisti sul massiccio della Marmolada (nella parte più alta della Regina delle Dolomiti) avvenimento doloroso non solo per le famiglie direttamente coinvolte ma, anche, per tutti noi che abbiamo vissuto questa montagna (questo paradiso terreno) sin da piccoli e che, ai piedi di questa imponente e maestosa Montagna, abbiamo deciso di investire economicamente anche per sostenere il futuro dei nostri figli.

Quasi un anno fa, poco dopo quell’orrendo distacco di ghiaccio e roccia, con ordinanza del Sindaco ci è stato impedito di poter fare quello che da oltre cinquanta anni avevamo sempre fatto: accogliere i numerosi turisti provenienti da ogni parte del Nord Europa e non solo; rivedere le persone del posto quotidianamente e, con profonda mestizia e dolore, abbiamo rispettato l’ordinanza che di fatto ci impediva di proseguire la stagione estiva.

Lo abbiamo fatto pur consci di aver perso un qualcosa di unico, non riferibile allo “sporco denaro”, ma soprattutto di aver lasciato un luogo per noi “Casa” che ci ha accolto ed abbracciato per decenni.

Proprio per questo, per questo amore che solo chi ha vissuto e lavorato in questo Eden terrestre, domenica 18 giugno, il Rifugio Cima11 riaprirà le sue porte dedicando alle ore 14.00 un concerto acustico, senza voci, per ricordare sì le vittime di una impensabile tragedia e per riavvicinare il mondo locale e internazionale ad una Regina, la Marmolada, ferita ma non scalfita e nuovamente disponibile ad accogliere tutti.

*

Walter ed Ermanno Lorenz

Proprietari del Rifugio Cima Undici – Fedaia/Marmolada