RETE 4 – “DRITTO E ROVESCIO“ * «PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERÀ, MATTEO SALVINI ED ELLY SCHLEIN (16/5)»

Domani, giovedì 16 maggio, torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, il talk show condotto, in prima serata su Retequattro, da Paolo Del Debbio. In apertura di puntata, il giornalista intervisterà Matteo Salvini ed Elly Schlein, in merito all’agenda politica dei partiti di appartenenza e ai più recenti casi di cronaca: dal presunto sistema Liguria per arrivare poi alle proteste studentesche, sempre più violente.

A seguire, l’allarme sicurezza a Milano, dove la stazione Centrale è stata teatro di un’aggressione armata ad un poliziotto e quella più piccola di Lambrate ha visto un altro agente sparare per fermare la furia di un immigrato, già noto alle forze dell’ordine. Infine, le manifestazioni degli universitari. Tra gli ospiti di Del Debbio, anche: Nicola Procaccini, Irene Tinagli, Paolo Damilano, Luca Pirondini, Sara Kelany, Gianfranco Librandi, Paolo Cento.