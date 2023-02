BERGAMO E GAMBERONI (PATT) * REPLICA A PICCOLI (CAMPOBASE): AMMINISTRATIVE: « NON SAREBBE STATO UN TAVOLO DI COALIZIONE, MA UN PERCORSO DI LIBERE SCELTE COALIZIONALI »

07.57 - lunedì 6 febbraio 2023

///

Apprendiamo con stupore dai giornali di oggi le dichiarazioni del notaio Piccoli che danno non solo al segretario del Patt Simone Marchiori ma anche a noi due, quali presenti all’incontro dello scorso 16 maggio 2022, degli smemorati.

In tutta franchezza quello un po’ confuso ci pare sia lui in merito a come sono andate le cose: in modo chiaro e inequivocabile in quella serata è stato condiviso con lui e con i rappresentanti di Campobase presenti di chiamare a raccolta tutte le forze civiche, territoriali, popolari e autonomiste nel rispetto reciproco delle singole soggettività. In quel frangente si era anche considerata l’ipotesi, tanto per essere chiari facendo anche nomi e cognomi, che forze afferenti a quest’area ma che al tempo e tutt’ora fanno parte dell’attuale maggioranza provinciale si presentassero al tavolo.

Sempre in quell’occasione è stato condiviso come Campobase avrebbe dovuto rispondere subito all’appello per poi, se lo avessero fatto anche le suddette compagini, confrontarsi comunque anche con loro sui temi centrali per il Trentino e per la nostra Autonomia. Quello non sarebbe stato un tavolo di coalizione ma un percorso programmatico che avrebbe comunque, una volta conclusosi, lasciato ognuno libero di fare le scelte coalizionali che avesse ritenuto più opportune.

Semmai, il vero problema di quell’incontro, è che il notaio Piccoli non rappresentava alcuno se non se stesso, ed è proprio grazie a questa mancanza di rappresentatività degli interlocutori designati che i rapporti con Campobase si sono pesantemente e per certi versi irrimediabilmente incrinati.

*

Roberta Bergamo

Davide Gamberoni