(leggi le altre news di Opinione) GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * CORONAVIRUS: « COPERTURA ASSICURATIVA PER TUTTI I DIPENDENTI, INDENNITà IN DENARO PER RICOVERO OSPEDALIERO E CONVALESCENZA » Il Gruppo Dolomiti Energia ha sottoscritto una copertura assicurativa che garantirà a tutti i dipendenti del Gruppo che dovessero essere ricoverati a causa del virus Covid-19 un reale sostegno in un momento di difficoltà. Si tratta di un’ulteriore misura adottata per tutelare tutti i dipendenti che in questo delicato momento sono comunque impegnati a garantire con continuità ai cittadini tutti i servizi di cui necessitano. La copertura assicurativa attiva fino a fine anno garantirà un’indennità in denaro per il ricovero ospedaliero e la convalescenza, ma anche un pacchetto di servizi di assistenza a domicilio legati al periodo post ricovero. Questa misura si affianca a quanto fatto fin dai primi momenti dell’emergenza quando il Gruppo ha attivato lo smart working e dato istruzioni ai dipendenti circa i comportamenti e le buone pratiche da mettere in atto per tutelare la propria salute, secondo quanto indicato dagli Enti nazionali e dal responsabile della sorveglianza sanitaria aziendale.