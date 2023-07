REGIONE AUTONOMA TN-AA/SÜDTIROL * CONFRATERNITA ENOGASTRONOMICA: MAESTRO TONON, « DA 25 ANNI IL NOSTRO CREDO È DIFFONDERE LA “TORTA DE PATATE” »

17.49 - giovedì 20 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sporminore: da 25 anni i custodi del “tortel de patate”. La “Confraternita della torta de patate” ha festeggiato il venticinquesimo anniversario della sua fondazione lo scorso sabato, con la presenza dell’illustre ospite d’onore, Luigi Biada. Luigi Biada, confratello e imprenditore originario di Lover in Val di Non, ha raggiunto grandi successi nel New Messico, portando con sé l’orgoglio delle sue radici trentine emigrate in America agli inizi del Novecento.

Durante il festeggiamento, il Grande Maestro della Confraternita della torta di patate, Mario Tonon, e l’Assessore regionale Lorenzo Ossanna hanno consegnato una targa speciale a Luigi Biada, come riconoscimento per aver mantenuto alto il nome della sua terra d’origine in America.

L’evento è stato onorato anche dalla presenza del Sindaco di Sporminore, Giovannini Diego, che ha sottolineato l’importanza di questa celebrazione per la comunità locale e ha elogiato il lavoro svolto dalla Confraternita nel diffondere la tradizione culinaria del Tortel de patate.

“Da 25 anni, il nostro credo è quello di creare, gustare e diffondere la Torta de patate”, afferma il Maestro Tonon. “Ci siamo impegnati attivamente in prima linea, portando avanti la nostra specialità in numerose occasioni e manifestazioni nel nostro Trentino, ma anche oltre i confini. Abbiamo fatto assaggiare il nostro piatto a migliaia di persone, tra cui capi di Stato, ministri nazionali ed europei. Persino Renzo Piano è rimasto sbalordito dalla semplicità e dalla bontà del nostro piatto.”

La Confraternita della torta di patate ha organizzato, in occasione del decimo anno di fondazione, il convegno europeo delle Confraternite enogastronomiche, svoltosi a Levico Terme, che ha visto la partecipazione di oltre 600 persone provenienti da 8 diversi paesi europei. Ogni confraternita ha esposto il proprio piatto, creando un festival di colori e profumi che ha animato l’intero paese. Attualmente, la Confraternita conta 380 Confratelli distribuiti in tre continenti, inclusi Canada, Stati Uniti, Venezuela, Marocco e vari paesi europei.

“Abbiamo visto giusto fin dall’inizio. Sebbene il consumo di tortel nelle case sia diminuito in modo significativo, sono nati ristoranti specializzati che, grazie agli insegnamenti e alle ispezioni periodiche della Confraternita, hanno mantenuto vivo il piatto”, afferma Tonon con fiducia e orgoglio. “Auspichiamo una diffusione sempre maggiore della nostra specialità, considerando la semplicità della sua preparazione, il suo prezzo accessibile e, soprattutto, la soddisfazione che porta al palato di uomini e donne di tutte le età. Ne siamo certi”.

L’Assessore Ossanna ha espresso il suo sincero ringraziamento per l’opera di divulgazione svolta dalla Confraternita nel corso degli anni per promuovere questo prodotto culinario unico. Inoltre, ha voluto sottolineare l’importante lavoro svolto dai nostri emigrati trentini in tutto il mondo, testimoniando così la grande laboriosità che caratterizza il popolo trentino. La Confraternita della torta de patate si impegna a continuare la sua missione di promozione e valorizzazione del Tortel de patate, diffondendo la sua bontà e autenticità in tutto il mondo.