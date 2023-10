RAI 3 – “ TG 3 – FUORI TG “ * VITA DA ORSI: « LA MORTE DI AMARENA IN ABRUZZO E QUELLA DI F36 IN TRENTINO (6/10 – 12.25) »

17.04 - giovedì 5 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La morte di Amarena in Abruzzo e quella di F36 in Trentino Alto Adige. Sono tanti ancora gli interrogativi e le questioni aperte su queste due storie dai destini incrociati. E chi fine hanno fatto i loro cuccioli? Si parlerà di questo venerdi 6 ottobre a “Fuori Tg”, la rubrica del Tg3 a cura di Chiara Rossotto e condotta da Maria Rosaria De Medici, in onda alle 12.25 su Rai3. Ospiti Luciano Sammarone, Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, il naturalista Franco Tassi e la scrittrice Sarah Savioli.