ISTITUTO DI ISTRUZIONE MARTINO MARTINI – MEZZOLOMBARDO (TN) * WEBINAR: « STUDENTI E DAD, OGGI IL PROF SONO IO! »

Abbiamo aperto il mese di maggio con il webinar “Lo studente al centro nella DaD: strumenti, trucchi e strategie” con l’obiettivo di condividere con i colleghi e gli insegnanti delle altre scuole il frutto dei nostri tentativi di stimolare la partecipazione attiva degli studenti durante le lezioni a distanza. Anche se la didattica in presenza resta insuperabile sul fronte della relazione docente-discente e, conseguentemente, sul fronte della capacità di coinvolgere emotivamente la classe, siamo convinti che la DaD non sia riducibile a pura ed arida trasmissione di conoscenze. Noi abbiamo lavorato molto per mettere sotto i riflettori non sempre e solo il docente-relatore, ma anche e soprattutto gli studenti, veri protagonisti del processo di apprendimento.

È per questo che chiudiamo volentieri il mese di maggio con il webinar “Studenti e DaD: oggi il prof. sono io! La parola (finalmente) ai protagonisti” (28.05 ore 16.00), durante il quale verranno valorizzati i contributi di alcuni studenti, liceali e tecnici, che hanno raccolto in pieno la sfida lanciata loro dagli insegnanti di “salire in cattedra” per un giorno. C’è davvero da imparare!

Vi aspettiamo numerosi – DOCENTI, MA ANCHE GLI STUDENTI SONO I BENVENUTI! – il 28 Maggio 2020 alle ore 16.00 sul canale YouTube Martini.

Il link alla diretta streaming sarà pubblicato in home page del sito http://www.martinomartini.eu il 28 maggio ad ore 15.45.