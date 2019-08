PAT * FAMIGLIE NUMEROSE – INCONTRO IN ASSESSORATO: SEGNANA, « OK ALLO SVILUPPO DEL NETWORK NAZIONALE DEI COMUNI “AMICI DELLA FAMIGLIA” »

Al centro del colloqui lo sviluppo del network nazionale dei Comuni “Amici della famiglia”. Famiglie numerose: incontro stamani con l’assessore Segnana.

L’assessore provinciale alla salute e politiche sociali Stefania Segnana ha incontrato stamattina i rappresentanti nazionali dell’Associazione famiglie numerose. L’incontro al quale ha partecipato anche Luciano Malfer, dirigente dell Agenzia della famiglia, ha rappresentato l’occasione per rinsaldare la partnership fra Provincia e associazioni per lo sviluppo del network nazionale dei Comuni “Amici della famiglia” al quale hanno già aderito 70 amministrazioni comunali in tutta Italia.

Durante l l’incontro sono state delineate le ipotesi di lavoro per lo sviluppo del network.

L assessore Segnana ha ribadito la volontà di proseguire l l’impegno a favore delle famiglie tutte, e non solo di quelle numerose coerentemente con quanto previsto nel Piano provinciale della famiglia e in particolare per sostenere e promuovere la natalità.