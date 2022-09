LORENZO RIZZOLI * CARO BOLLETTE: « UN SISTEMA CHE PREVEDE UNO SCONTO IN BOLLETTA UGUALE PER TUTTI È PIÙ SEMPLICE, MA PER NULLA EQUITATIVO »

20.59 - lunedì 19 settembre 2022

Pat, bonus energia da 180 euro per tutti: Perché? Buongiorno, vorrei esprimere il mio parere sulla manovra emanata dalla Giunta Provinciale in merito all’aiuto alle famiglie trentino per fronteggiare il caro energia.

La manovra evidenzia che sarà presente uno SCONTO nella prima bolletta 2023 di € 180 per TUTTE le famiglie trentine. Tutte? Esattamente, tutte le famiglie trentine riceveranno uno sconto di € 180 sulla prima bolletta del 2023.

Da un lato sono contento che il governo provinciale voglia aiutare concretamente le famiglie trentine, visto l’incremento esponenziale dell’inflazione e delle utenze (energia e gas).

Dall’altro lato, però, vorrei porre l’attenzione su una questione, già evidenziata da molti. Non v’è alcuna distinzione tra ricchi e poveri….il bonus energia della Provincia Autonoma di Trento sarà di € 180 per tutti, sia per la famiglia che guadagna 10.000 euro al mese, sia per la famiglia che guadagna 600 euro al mese.

E’ corretto? Per me non è per nulla corretto, in quanto se è vero che l’incremento delle bollette lo vedono tutti (sia i ricchi che i poveri), è altrettanto vero che l’incremento viene subìto dai poveri, in quanto i ricchi, magari, hanno le disponibilità per sopperire all’aumento.

Mi auguro che il governo provinciale, al fine di essere tempestivo, non abbai pensato di fare una differenziazione tra ricchi e poveri. Agire in fretta ha lo svantaggio di dimenticare qualcosa…ma questa dimenticanza è, a mio avviso gravissima!

Visto che l’incremento delle bollette è un tema non di settembre 2022, ma almeno della scorsa primavera, il governo provinciale poteva studiare un metodo semplice e allo stesso tempo incisivo. Poteva essere studiato un sistema legato all’ISEE, oppure un sistema, magari legato alla piattaforma telematica degli aiuti provinciali, che considera componenti del nucleo familiare, fasce di reddito, ecc.; sistemi che, certamente, richiedono un certo tipo di controllo della documentazione, ma sistemi più equitativi.

Un sistema che prevede uno sconto in bolletta uguale per tutti è più semplice, ma per nulla equitativo.

Un sistema di tale tipo, a dieci giorni dal voto per le elezioni politiche nazionali, ha il sapore di SLOGAN ELETTORALE…Chapeau!

Lorenzo Rizzoli – #inmovimento – #terzopolo