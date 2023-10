RAI 3 – “ RESTART “ * « I NUOVI SVILUPPI DELLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE E LA SITUAZIONE NELLA STRISCIA DI GAZA (30/10 – 9.45) »

14.30 - domenica 29 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

I nuovi sviluppi della guerra in Medio Oriente e la situazione nella Striscia di Gaza raccontata dai corrispondenti Rai in collegamento: temi al centro di “ReStart”, il programma condotto da Annalisa Bruchi, in onda lunedì 30 ottobre alle 9.45 in diretta su Rai 3. Ospiti della puntata, per approfondire gli argomenti, Pietro Batacchi, direttore di Rivista Italiana Difesa; Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia; Corradino Mineo, giornalista; e Francesco Specchia di Libero.