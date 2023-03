RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ ” * PUNTATA 26 MARZO 2023 « OSPITI, FRANCESCO GIAVAZZI E SABINO CASSESE » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

14.15 - domenica 26 marzo 2023

Il bilancio dell’ultimo Consiglio Europeo; la preoccupazione sulla tenuta del sistema bancario; l’applicazione del Pnrr; la riforma delle pensioni in Francia; la guerra in Ucraina e il ruolo della Cina. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 26 marzo, a partire dalle 14.30 su Rai 3.

Ospiti di Lucia Annunziata, l’economista Francesco Giavazzi, il giudice emerito della Corte costituzionale Sabino Cassese, il direttore della rivista “Le Grand Continent” Gilles Gressani, il professore di Letteratura italiana all’università “L’Orientale” di Napoli Carlo Vecce, il sinologo Francesco Sisci, il vicepresidente esecutivo dell’Ispi Paolo Magri.

