CENTO PER CENTO ANIMALISTI * TRENTO: « PERFORMANCE DI PROTESTA, BLITZ DI UN “ORSO” ALLA SEDE DELLA LEGA IN PIAZZA CESARE BATTISTI »

08.08 - martedì 30 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Fugatti persevera nei suoi piani criminali di sterminio contro gli Animali Liberi. Otto Orsi ogni anno saranno ammazzati, tra loro quattro Cuccioli, contro ogni normativa nazionale e UE. E il governo lo lascia fare. Il che non meraviglia, visto che nel governo e nei partiti che lo sostengono ci sono i maggiori produttori e commercianti di armi e munizioni.

Agli Orsi uccisi “legalmente”, si aggiungono quelli “trovati morti”, cioè eliminati sottobanco. Contro questa indegna situazione, nella tarda serata di lunedì 29 gennaio, un “orso” ha compiuto una performance di protesta, scaricando un quantitativo di concime sintetico (e puzzolente) davanti alla sede della lega di Trento. Inoltre è stato affisso uno striscione che parla da solo: “LEGA, FUGATTI NON DATE UN PRETESTO AI ‘MATTI’… GIÙ LE MANI DAGLI ORSI!” Un atto simbolico, meriterebbero di peggio, perché non cali il silenzio sulla strage di Animali Liberi in Trentino.

VIDEO http://www.centopercentoanimalisti.org/wp-content/uploads/2024/01/2863808945564246300.mp4