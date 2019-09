INMOVIMENTO * ELEZIONI COMUNALI TRENTO: « APPOGGIAMO LA POSIZIONE DEL PATT, Sì AD UN PROGETTO POLITICO CHE VADA OLTRE I DUE POLI »

#inMovimento appoggia la posizione del Patt: sì ad un progetto politico che vada oltre i due poli. Quanto lanciato in questi giorni dal segretario del PATT, in merito alle prossime elezioni comunali, lo sottoscriviamo con forte interesse e siamo convinti vada nel solco del nostro impegno, sia come gruppo consiliare che come movimento politico. Non è un semplice appello a movimenti e partiti, ma ad un mondo civile e professionale, impegnato ed attento ai cambiamenti, che ritiene che la polarizzazione della politica in due unici poli non esaurisca la ricchezza di pensiero ed esperienze che quotidianamente crescono nella nostra comunità.

Una società attenta ed innamorata del proprio territorio, in sintonia con i cambiamenti in atto, fortemente ancorata alla propria storia ma aperta all’Europa, impegnata a costruire una comunità sostenibile, sia sotto il profilo ambientale che sociale ed economico, riteniamo possa trovare in un nuovo progetto una risposta interessante alla propria rappresentanza politica.

Un progetto politico che vorremmo attrattivo ed inclusivo, basato sul confronto e l’approfondimento non solo funzionale alla vittoria di uno dei due poli oggi in campo, con i quali certamente si deve dialogare, ma che spesso hanno rischiato e rischiano di diventare luoghi di estremismo.

Avanti allora con quanti convintamente sosterranno l’idea lanciata dal Segretario del Patt Marchiori e si vorranno sedere ad un tavolo di confronto serio e sereno, senza preconcetti e secondi fini.

Sempre #inMovimento