GRUPPO GPI * SISTEMI INFORMATIVI: « NUOVO ACCORDO QUADRO CONSIP, SOFTWARE GESTIONALI E DATA GOVERNANCE PER LA SANITÀ »

15.43 - lunedì 6 novembre 2023

Gpi società Tech Leader quotata sul mercato EXM (Euronext Milan), leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, comunica che il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con Gpi tra i soggetti mandanti e Accenture SpA in qualità di mandataria, si è posizionato al secondo posto nell’aggiudicazione di tre lotti applicativi (su quattro) della gara bandita da Consip, avente per oggetto l’Accordo quadro relativo alla “Sanità digitale – sistemi informativi gestionali” per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. L’aggiudicazione è definitiva e già efficace.

Questa è la terza gara strategica di dimensioni nazionali bandita da Consip che permette di accelerare i processi di acquisto delle PA, finalizzata alla trasformazione digitale della sanità. La gara, dedicata alla parte gestionale e amministrativa dei dati sanitari, è stata bandita in coerenza con la “Missione 6 – Salute” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Anche questa gara è strutturata nelle due macroaree Nord e Centro-Sud.

L’importo dei 3 lotti applicativi aggiudicati è pari a € 648 mln, con un’estensione possibile fino a € 778 mln.

L’RTI a cui partecipa Gpi potrà beneficiare di una quota del 18% di affidamenti diretti e potrà partecipare alle gare a rilancio competitivo con gli altri aggiudicatari per una quota massima del 40% del massimale di ciascun lotto in cui risulta aggiudicatario. La quota riservata al Gruppo Gpi, all’interno dell’RTI è superiore al 26%.

L’Accordo quadro copre tutto il territorio nazionale in aree tematiche dedicate allo sviluppo e all’evoluzione dei Sistemi Informativi Gestionali – Procedimenti Amministrativi e Contabili e alla Data Governance in quattro ambiti specifici: Data Warehouse e Business Intelligence; Big Data & Analytics; Open Data; Artificial Intelligence / Machine Learning / Deep Learning / Natural Language Processing / Natural Language Understanding. L’Accordo quadro avrà una durata pari a 24 mesi, con possibilità di proroga fino a un massimo di 12 mesi in costanza di massimale. I singoli contratti attuativi avranno una durata massima di 48 mesi dalla data di stipula.