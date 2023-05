MUSE – TRENTO * DIECI ANNI ATTIVITÀ: « SUL PALCO “MARTA CUSCUNÀ“ ED I “COLLA ZIO“ / 10 ORE NO STOP DI TALK – LABORATORI – CONCERTI E SPETTACOLI (22/7) »

12.01 - martedì 16 maggio 2023

Dieci anni di MUSE. Parte il countdown in vista del 22 luglio 2023. Le prime anticipazioni sulla festa di compleanno del Museo delle Scienze: Marta Cuscunà e i Colla Zio

10 ore no stop di talk, laboratori, concerti e spettacoli che intrecciano i linguaggi della scienza a quelli dell’arte.

Prende forma il programma della festa per il decimo compleanno del MUSE di Trento che, il prossimo 22 luglio, celebrerà in grande stile il museo e i suoi successi – insieme ad autorità, pubblico e ai tanti partner – raccontando le sue ambizioni per il futuro. I dettagli sono ancora in via di definizione ma l’ossatura del programma è già ben chiara e comprende, nel pomeriggio, The best of MUSE Party, evento con esperimenti, giochi interattivi e spettacoli scientifici per conoscere la natura, la scienza e la sostenibilità ambientale. Successivamente, la festa si trasferisce nel giardino all’esterno, con performance artistiche, science talk con la presenza di alcuni protagonisti nazionali della comunicazione scientifica e della ricerca, videomapping, un concerto e dj set. Tra i nomi confermati, Marta Cuscunà, nel suo spettacolo in anteprima assoluta “Corvi alla fine del mondo” e il gruppo musicale Colla Zio, fresco dell’ultima edizione di Sanremo.

Era il 27 luglio 2013, quando le porte del MUSE, il nuovo museo delle scienze di Trento si sono aperte per la prima volta calamitando, negli spazi luminosi e allestiti di fresco e nel giardino esterno oltre 30.000 persone, grazie a una festa no stop di 24 ore e a un susseguirsi incessante di artisti e personalità chiamate a dare il loro benvenuto al nuovo museo. Da allora, il MUSE non si è mai fermato e grazie alle sue 135 mostre, proposte laboratoriali, 200 eventi, iniziative scientifiche di ampio respiro, collaborazioni e proposte sempre innovative e coinvolgenti, ha saputo mantenere alta la sua capacità di affascinare e attrarre, raggiungendo 4.350.000 visitatori in 10 anni. Oggi, ancora una volta, il 22 luglio 2023, il MUSE torna a incantare il suo pubblico con una proposta che mescola scienza e arte, per festeggiare e assieme immaginare il futuro di un museo che si è affermato come protagonista nel panorama museale italiano.

L’effetto WOW!

Per invitare il suo pubblico in occasione all’evento del 22 luglio, il MUSE ha dato il via in questi giorni a una campagna promozionale e comunicativa che punta tutto sull’effetto WOW! Una serie di azioni che verranno nelle prossime settimane declinate sia online che offline e che – con una grafica accattivante e allegra – trasmettono stupore e voglia di festa. Primo prodotto, assieme alle grafiche, il video del count down visibile sulla pagina youtube e sul sito del museo www.muse.it.

10th Year Supporters

Nel costante dialogo con il territorio e la comunità, il MUSE ha sempre sviluppato collaborazioni e partenariati che spalancassero le proprie porte alle esperienze e ai contenuti di natura imprenditoriale e privata. Abbiamo chiamato a raccolta le aziende che credono nella causa e nella mission del Museo, in questo importante momento di festa, attraverso una campagna di adesione dedicata e multi-canale. Ne è nato un logotipo speciale e una pagina web dedicata.

Oltre alle imprese, il programma di sostegno del Museo è aperto a tutti e a tutte, attraverso la sottoscrizione della membership individuale “Donor Plus”.

LO SPETTACOLO: Marta Cuscunà, “CORVIDAE. SGUARDI DI SPECIE”

Come appare la nostra specie agli occhi degli altri abitanti del Pianeta? Marta Cuscunà – giovane pluripremiata autrice e performer di teatro visuale – lo immagina attraverso lo sguardo disincantato di uno stormo di corvi. I corvi sono noti per essere spazzini: puliscono ciò che viene lasciato da altri animali. Sono loro, a offrire una prospettiva diversa sulla nostra specie, sui danni che abbiamo combinato e sulle possibilità di rimediare. Ci interrogano sulla possibilità di realizzare una nuova armonia fra la natura e un progresso finalmente sostenibile.

In occasione del suo decimo compleanno, il Muse – Museo delle Scienze di Trento co-produce “Corvidae. Sguardi di specie”, che verrà presentato in prima assoluta il 22 luglio 2023. Oggi più che mai, il mondo scientifico ha bisogno di stringere alleanze con altre discipline per comunicare in modo efficace il tema del riscaldamento climatico. Per la produzione dello spettacolo, la squadra artistica si è confrontata con esperte/i del MUSE: scienziate/i e divulgatrici/ori scientifici che hanno messo a disposizione il loro sapere per la scrittura dello spettacolo.

Marta Cuscunà

IL CONCERTO: Colla Zio

I COLLA ZIO, band rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo dove si sono presentati con “NON MI VA”. Sono un gruppo musicale formato da Armo, Mala, Lampo, Berna e Letta in gara a Sanremo 2023. Si definiscono un collettivo ed è per questo che hanno scelto il loro nome d’arte: “colla” sta per collettivo mentre “zio” fa riferimento allo slang milanese. Al Festival si sono classificati al 20° posto.

Quello dei COLLA ZIO è un live potente, frutto della ricerca musicale in studio ma soprattutto degli anni in cui la band suonava in strada con in braccio una chitarra, scoprendo la polifonia e mescolando armonizzazioni e barre. Questa autenticità e questa ricerca rimangono ancora oggi un marchio di fabbrica del collettivo, pronto a darne dimostrazione dal vivo.

Foto di Giovanni Bonassi