RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * « NATALE CON CHRISTIAN DE SICA – MARCELLA BELLA – PAOLA E CHIARA – MAX GIUSTI (24 DICEMBRE 2023) »

12.57 - sabato 23 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – ///

Christian De Sica, Marcella Bella, Paola e Chiara, Pierluigi Diaco e Max Giusti: la musica e l’intrattenimento al centro della puntata di Natale. Don Antonio Mazzi e il giornalista Aldo Cazzullo protagonisti di un talk sui giovani con alcuni attori del cast di ‘Mare Fuori’. In studio il coro di bambini ‘Dolci Voci’, l’illusionista Gaetano Triggiano e le creazioni di cioccolato di Ernst e Frau Knam

Domenica 24 dicembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la quattordicesima puntata della nuova edizione 2023/2024 di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.