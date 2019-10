PAT * PROMUOVERE IL VALORE DELLA FORMAZIONE DUALE NELLA REGIONE ALPINA”: « LA CONFERENZA ALLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER, IL 16 OTTOBRE »

Conferenza: “Promuovere il valore della formazione duale nella Regione Alpina”. Mercoledì 16 ottobre 2019, dalle 9 alle 16.30, presso la Sala Stringa di FBK a Povo.

Mercoledì 16 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 16.30, presso la Sala Stringa della Fondazione Bruno Kessler di Povo si terrà la conferenza dal titolo: “Promuovere il valore della formazione duale nella Regione Alpina”. L’evento internazionale è organizzato congiuntamente dal partenariato del progetto europeo DuALPlus, di cui la Provincia autonoma di Trento è partner, e dal Gruppo Azione 3 di Eusalp – Strategia dell’Unione europea per la Macroregione Alpina.

La sessione mattutina della conferenza, organizzata nell’ambito del progetto DuALPlus co-finanziato dal programma europeo Interreg Spazio Alpino, sarà dedicata alla presentazione dei primi risultati del progetto, il cui obiettivo è promuovere l’eccellenza e l’attrattività del sistema duale. I temi che saranno discussi con esperti europei di formazione duale e con la partecipazione attiva del pubblico presente, spazieranno dalle buone pratiche per l’orientamento dei giovani all’analisi del fabbisogno formativo dei tutor aziendali fino a proposte per una migliore permeabilità dei sistemi di formazione duale.

La sessione pomeridiana, a cura del Gruppo di Azione 3, ospiterà il 3° Forum sulla formazione duale nella Regione Alpina, che quest’anno presenterà i risultati di uno studio comparativo che ha riguardato la diffusione del sistema duale in tutta la Regione Alpina, fornendo indicazioni importanti per il futuro della diffusione delle esperienze di apprendistato. In particolare si discuterà dei fattori che possono rendere attrattivo il sistema duale per l’imprenditore e per lo studente. L’occasione sarà colta per proporre il nuovo tema di lavoro del Gruppo d’Azione 3 per il prossimo triennio: le competenze del futuro.