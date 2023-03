ONU ITALIA – UNRIC * CAMBIAMENTO CLIMATICO: SEGRETARIO GENERALE GUTERRES « RAPPORTO “IPCC“, UNA GUIDA DI SOPRAVVIVENZA PER L’UMANITÀ »

18.26 - lunedì 20 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione) –

Messaggio del Segretario Generale per il lancio del rapporto di sintesi del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico.

Cari amici,

L’umanità è in bilico su un sottile strato di ghiaccio, che si sta sciogliendo velocemente.Come spiega il rapporto odierno dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), gli esseri umani sono responsabili di quasi tutto il riscaldamento globale degli ultimi 200 anni. Il tasso di aumento della temperatura nell’ultimo mezzo secolo è il più alto degli ultimi 2000 anni. Le concentrazioni di anidride carbonica sono al massimo da almeno due milioni di anni. La bomba climatica scandisce i secondi.

Ma il rapporto IPCC di oggi è una guida pratica per disinnescare la bomba a orologeria climatica. È una guida di sopravvivenza per l’umanità.

Come il rapporto mostra, il limite di 1,5 gradi è realizzabile. Ma ci vorrà un salto di qualità nell’azione per il clima. Questo rapporto è un chiaro appello ad accelerare in modo massiccio gli sforzi per il clima di ogni paese, ogni settore e in ogni periodo di tempo.

In breve, il nostro mondo ha bisogno di un’azione per il clima su tutti i fronti: tutto, ovunque, subito. Ho proposto al G20 un Patto di solidarietà per il clima, in cui tutti i grandi emettitori compiono ulteriori sforzi per ridurre le emissioni e i paesi più ricchi mobilitano risorse finanziarie e tecniche per sostenere le economie emergenti in uno sforzo comune per mantenere in vita l’opzione 1,5 gradi.

Oggi presento un piano per potenziare gli sforzi per raggiungere questo Patto di solidarietà per il clima attraverso un’Agenda di Accelerazione a tutto campo.

Il piano inizia con le parti che premono immediatamente il pulsante di avanzamento rapido sulle loro rispettive scadenze net zero per arrivare allo zero netto globale entro il 2050, in linea con il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali. Nello specifico, i leader dei paesi sviluppati devono impegnarsi a raggiungere lo zero netto il più vicino possibile al 2040, limite che tutti dovrebbero puntare a rispettare.

Ciò può essere fatto. Alcuni hanno già fissato un obiettivo già nel 2035. I leader delle economie emergenti devono impegnarsi a raggiungere lo zero netto il più vicino possibile al 2050 – ancora una volta, il limite che tutti dovrebbero mirare a rispettare.

Alcuni hanno già preso l’impegno per il 2050. Questo è il momento per tutti i membri del G20 di riunirsi in uno sforzo congiunto, mettendo in comune le loro risorse e capacità scientifiche, nonché le loro tecnologie collaudate e convenienti attraverso i settori pubblico e privato per rendere la neutralità del carbonio una realtà entro il 2050.

Ogni paese deve essere parte della soluzione. Esigere che gli altri si muovano per primi garantisce solo che l’umanità venga per ultima.

L’Agenda di Accelerazione richiede una serie di altre azioni.

Nello specifico:

Nessun nuovo carbone ed eliminazione graduale del carbone entro il 2030 nei paesi OCSE e nel 2040 in tutti gli altri paesi.

Fine di tutti i finanziamenti internazionali pubblici e privati ​​del carbone.

Garantire una produzione di elettricità pari a zero net entro il 2035 per tutti i paesi sviluppati e il 2040 per il resto del mondo.

Dismettere tutte le licenze o il finanziamento di nuovo petrolio e gas, in linea con le conclusioni dell’Agenzia internazionale per l’energia.

Fermare qualsiasi espansione delle riserve esistenti di petrolio e gas.

Spostare i sussidi dai combustibili fossili a una giusta transizione energetica.

Stabilire una graduale riduzione globale della produzione esistente di petrolio e gas compatibile con l’obiettivo globale di zero net del 2050.

Esorto tutti i governi a preparare piani di transizione energetica coerenti con queste azioni e pronti per gli investitori.

Chiedo inoltre agli amministratori delegati di tutte le compagnie petrolifere e del gas di essere parte della soluzione, presentando piani di transizione credibili, completi e dettagliati in linea con le raccomandazioni del mio gruppo di esperti ad alto livello sugli impegni net zero.

Questi piani devono chiaramente dettagliare gli effettivi tagli alle emissioni per il 2025 e il 2030 e gli sforzi per cambiare i modelli industriali per eliminare gradualmente i combustibili fossili e aumentare le energie rinnovabili.

Questa accelerazione è già iniziata in alcuni settori, ma ora gli investitori hanno bisogno di segnali cristallini.

Tutti i governi devono avere la certezza che i leader industriali li aiuteranno a compiere ulteriori sforzi, ma devono anche creare una politica favorevole e un ambiente normativo.

Trasporti marittimi, aviazione, acciaio, cemento, alluminio, agricoltura: ogni settore deve essere allineato allo zero netto entro il 2050 con piani chiari che includano obiettivi intermedi per arrivarci.

Allo stesso tempo, dobbiamo cogliere l’opportunità di investire in innovazioni credibili che possano contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi globali.

Occorre anche accelerare gli sforzi per garantire giustizia climatica a coloro che sono in prima linea in molte crisi, nessuna delle quali da loro causata.

Possiamo farlo tramite:

Salvaguardare le comunità più vulnerabili e aumentare le finanze e le capacità di adattamento, perdite e danni.

Promuovere riforme per garantire che le Banche multilaterali di sviluppo forniscano più sovvenzioni e prestiti agevolati e mobilitino pienamente i finanziamenti privati.

Mantenimento degli impegni finanziari assunti a Copenaghen, Parigi e Glasgow.

Ricostituire quest’anno il Fondo verde per il clima e sviluppare una tabella di marcia per raddoppiare i finanziamenti per l’adattamento entro il 2025.

Proteggere tutti con sistemi di allerta precoce contro i disastri naturali in quattro anni.

Attuazione del nuovo fondo sinistri e danni quest’anno.

Più a lungo aspettiamo su una qualsiasi di queste questioni cruciali, più difficile diventerà la situazione.

Tra meno di nove mesi, i leader si riuniranno alla COP28 per il primo bilancio globale dell’accordo di Parigi, avviando anche il processo per preparare il prossimo ciclo di piani climatici nazionali – o Contributi determinati a livello nazionale – previsti per il 2025.

Questi nuovi piani climatici devono riflettere l’accelerazione di cui abbiamo bisogno ora, in questo decennio e nel prossimo.

Entro la fine della COP28, conto sul fatto che tutti i leader del G20 si siano impegnati in nuovi ambiziosi contributi stabiliti a livello nazionale a livello di economia che comprendano tutti i gas serra e indichino i loro obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni per il 2035 e il 2040.

La transizione deve riguardare l’intera economia.

Gli impegni parziali non basteranno.

Non vedo l’ora di dare il benvenuto agli iniziatori dell’Agenda di Accelerazione al vertice sull’ambizione climatica che si terrà a settembre a New York.

Ancora una volta, ringrazio il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici per aver mostrato la via d’uscita dal caos climatico basata sui fatti e scientificamente fondata.

Non siamo mai stati meglio attrezzati per risolvere la sfida climatica, ma ora dobbiamo muoverci verso un’azione climatica a velocità di curvatura.

Non abbiamo un momento da perdere.

Grazie.