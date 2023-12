RAI 3 – “ REPORT “ * DOMENICA 3 DICEMBRE: « SPECIALE INTERESSI PRIVATI DEL SENATORE GASPARRI NELLA CYBERSICUREZZA, INCHIESTA INTEGRALE » (RIVEDI PUNTATA)

18.44 - domenica 3 dicembre 2023

Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni, Report propone l’inchiesta integrale di sugli interessi privati del senatore Maurizio Gasparri nella cybersicurezza. Chi c’è davvero dietro Cyberealm? E qual è il ruolo, mai dichiarato al Parlamento, di Maurizio Gasparri? Dall’inchiesta emerge che l’azienda, in cui operano rappresentanti ufficiali e occulti vicini ad apparati stranieri, ha rapporti diretti e indiretti con le nostre istituzioni. A seguire un’inchiesta che analizza l’era del Superbonus 110% che finirà il prossimo 31 dicembre e che in questi anni è costato quasi 100 miliardi di euro alle casse dello Stato per 440mila interventi di ristrutturazione.

L’inchiesta traccia un bilancio della misura voluta dal Governo Conte II. In primo anche piano la presunta truffa di Mister Miliardo, un imprenditore di San Severo finito sotto indagine per presunta emissione di fatture inesistenti. E ancora, dopo l’inchiesta del 5 novembre, in cui Report aveva mostrato che per contrastare la peste suina erano stati abbattuti in Lombardia oltre 10.000 suini con l’elettrocuzione, e che erano stati commessi diversi maltrattamenti sugli animali, la procura di Pavia ha aperto un fascicolo e il ministro dell’agricoltura Lollobrigida è stato chiamato alla Camera dei deputati a dare spiegazioni. Report torna a occuparsi dei ventilatori respiratori distribuiti in tutto il mondo da Philips. In Italia sono 100mila gli utilizzatori di apparecchi per respirare di Philips non sicuri. L’azienda olandese è chiamata a sostituire tutti i dispositivi ma a distanza di due anni, nel nostro Paese ce ne sarebbero ancora circa 15 mila che nessuno sa dove siano finiti e chi li stia utilizzando.