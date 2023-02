MUSE * “TRENTO SCIENZA GRANDI EVENTI”: « L’AMBIENTALISTA GIANFRANCO BOLOGNA APRE L’EDIZIONE 2023, APPUNTAMENTO IL 15/2 ORE 18.30 »

11.15 - venerdì 10 febbraio 2023

L’ambientalista Gianfranco Bologna apre l’edizione 2023 di “Trento Scienza Grandi Eventi”. Mercoledì 15 febbraio 2023, ore 18.30

al MUSE – Museo delle Scienze e in diretta Facebook. Ingresso gratuito con prenotazione su Ticketlandia.

Parte mercoledì 15 febbraio la rassegna di incontri scientifici “Trento Scienza Grandi Eventi”, che vedrà nel corso di tutto l’anno la partecipazione di figure di spicco nel panorama scientifico italiano. Il primo ospite è il naturalista e presidente onorario della Comunità scientifica del WWF Italia Gianfranco Bologna che dialogherà con la giornalista scientifica Nicla Panciera sui temi del suo ultimo libro, “Noi siamo natura. Un nuovo modo di stare al mondo”.

“Il mondo non morirà per la mancanza di meraviglie, ma per la mancanza di meraviglia”. Si apre con questa citazione dello scrittore britannico Gilbert Keith Chesterton, l’ultimo libro di Gianfranco Bologna, dal titolo “Noi siamo natura. Un nuovo modo di stare al mondo” (2022, Edizioni Ambiente). Partendo dalle origini dell’Universo e della Terra e giungendo fino all’Antropocene, il noto ambientalista, memoria storica dell’ecologismo italiano, per anni colonna del WWF Italia, mette a fuoco l’origine della scarsa attenzione della nostra specie verso la natura.

“La meraviglia, il fascino e lo stupore che dovremmo provare per le straordinarie forme di vita che ci circondano non fanno parte della nostra consapevolezza quotidiana e ci riteniamo al di fuori della natura al punto da esserci trasformati in una specie prevaricatrice e inquinante, in grado di intaccare le basi stesse della vita sulla Terra. Nonostante i segnali di allarme, infatti, continuiamo a inseguire il sogno di una crescita illimitata in un mondo dai chiari limiti bio-geofisici. Noi abitanti dei paesi più ricchi abbiamo dimenticato la stretta correlazione fra le nostre esistenze e il mondo naturale senza il quale non possiamo vivere”, anticipa Bologna.

A dialogare con lui durante l’incontro al MUSE, Nicla Panciera, giornalista freelance che si occupa di salute, scienza e società.

Il libro mette in luce l’intricata rete di connessioni che lega la nostra vita a quella del benessere del pianeta. Invita a scoprire – o riscoprire –, ad esempio, come il nostro corpo contenga gli stessi elementi chimici formatisi dall’esplosione delle prime stelle, comuni a tutti gli esseri viventi, e come componenti del nostro patrimonio genetico derivano dalla straordinaria evoluzione della vita sul nostro pianeta. E attraverso le conoscenze più aggiornate di astrofisica e cosmologia, geologia e climatologia, genetica ed ecologia, sociologia ed economia, evidenzia le relazioni indispensabili per rapportarci in modo equilibrato con la natura. Il libro evidenzia che la base fondamentale per avviare una sostenibilità del nostro stare al mondo è il pieno riconoscimento di essere parte della natura con tutto quello che ne consegue.

L’incontro, a ingresso gratuito (prenotazioni su Ticketlandia), sarà tramesso anche in diretta sulla pagina Facebook del museo. Si tratta del primo appuntamento 2023 della rassegna “Trento Scienza Grandi Eventi”, iniziativa ideata dal MUSE in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, l’Università di Trento, la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach, IBSA Foundation per la ricerca scientifica e altre istituzioni culturali del territorio.

BIOGRAFIA

Gianfranco Bologna, naturalista e ambientalista, è Presidente Onorario della Comunità Scientifica del WWF Italia, Full member del Club of Rome, Segretario generale della Fondazione Aurelio Peccei ed è tra i coordinatori nazionali dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Da oltre 45 anni opera nel campo culturale, divulgativo, didattico, formativo e progettuale della sostenibilità e della conservazione della natura.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Mercoledì 15 marzo 2023, ore 18.30

“Archimede, l’arte della misura”, dialogo con Marco Andreatta e la giornalista di Radio3 Scienza Roberta Fulci.