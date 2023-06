FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FAISA CISAL * RIDUZIONE SERVIZI: « PERSONALE VIAGGIANTE TRENTO, “ORSA TPL“ ILLUSTRI COME POTERE FRUIRE CONCRETAMENTE DELLE FERIE »

18.10 - mercoledì 14 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Apprendiamo ora dalla testata “ilTquotidiano” il ritrovato amore tra OR.S.A.TPL e Comune di Trento. L’azienda Trentino Trasporti ha convocato le scriventi il giorno 26 maggio 2023 alle ore 11:00: in tale data ha risposto alle nostre numerose richieste riguardanti le modalità di fruizione delle ferie da parte del personale del Servizio Urbano di Trento. Solo allora abbiamo appreso che l’azienda, per poter concedere al personale le ferie, aveva previsto un piano di razionalizzazione del servizio. Nella medesima data, alle ore 12:00, veniva fornita la suddetta informazione ad OR.S.A. TPL. Dal 20 maggio 2023 alle scriventi non è pervenuta alcuna notizia, comunicato, mail o quant’altro da parte di OR.S.A.TPL nel merito; solo quando è uscito l’articolo, dove giustamente il comune dimostra la propria contrarietà all’azione messa in campo da Trentino Trasporti per poter evadere le richieste di ferie del personale, è emersa la contrarietà di OR.S.A. a tal proposito.

Pertanto invitiamo OR.S.A. ad illustrare al personale del servizio urbano di Trento come poter fruire concretamente delle proprie ferie.

Le Scriventi credono che i temi siano molteplici: il principale è la riduzione dei servizi, che non è assolutamente auspicabile, ma che si contrappone alla sicurezza e alla disponibilità del personale di lavorare sempre, domeniche e festivi compresi. Il personale negli ultimi anni si è trovato a dover saltare riposi e a rinunciare alle proprie ferie per garantire il servizio, purtroppo però il risvolto negativo sono stati i conseguenti licenziamenti da parte di alcuni dipendenti.

Il Sindaco Ianeselli fa bene a dire che la riduzione dei servizi equivale ad una sconfitta non solo per la città di Trento ma anche per il sindacato; ricordiamo che Ianeselli, ai tempi Segretario Generale della CGIL, conosce perfettamente le regole del mercato del lavoro, quindi se vi è più domanda che offerta, è chiaro che bisogna intervenire sul contratto di lavoro rendendo il settore più appetibile. Ricordiamo inoltre che ben due ex presidenti di Trentino Trasporti sono assessori nel comune di Trento: Ezio Facchin assessore ai Trasporti e Monica Baggia assessore all’urbanistica; ci fa specie questo cortocircuito tra ex Presidenti e l’attuale Presidente Diego Salvatore. Quindi siamo fiduciosi che quando si tratterà di intervenire economicamente per aumentare i salari dei lavoratori, il Sindacato troverà come primo alleato il comune di Trento.

