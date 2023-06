SAVOI (LEGA) * REPLICA AD UGO ROSSI: « FUNERALI BERLUSCONI, FUGATTI È ANDATO A RAPPRESENTARCI COME PROVINCIA – REGIONE – EUREGIO »

15.27 - mercoledì 14 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Savoi replica a Rossi: ” Ugo Rossi ha perso ancora una volta l’occasione per fare silenzio, proprio nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconi . Il presidente Fugatti è andato ai funerali di Berlusconi a rappresentarci sia come Presidente della provincia autonoma di Trento, sia come Presidente della Regione Trentino Alto Adige SüdTirol, ma anche come Presidente dell’Euregio.

Almeno nel giorno dei funerali doveroso il silenzio e il rispetto e una preghiera per Berlusconi, a prescindere da quello che ognuno di noi può pensare di Berlusconi.

Stia sereno il collega Ugo Rossi, che il presidente Fugatti ci raggiungerà in serata e anche nella intera giornata di domani alla seduta congiunta delle tre assemblee legislative che formano l’Euregio, che stiamo celebrando a Riva del Garda”.

Alessandro Savoi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Lega)