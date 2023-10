QUIRINALE * ONORIFICENZE ORDINE “AL MERITO LAVORO”: « PRESENTI I PRESIDENTI DI SENATO E CAMERA, LA RUSSA E FONTANA »

12.16 - mercoledì 18 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2023.

Hanno preso la parola il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Russo. Il Presidente della Repubblica, dopo aver consegnato le insegne ai Cavalieri del Lavoro e gli attestati d’onore ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso.

Erano presenti il Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, rappresentanti del Governo, del Parlamento e del mondo dell’imprenditoria. In precedenza il Presidente Mattarella aveva consegnato il distintivo d’oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all’Ordine da 25 anni.

CAVALIERE DEL LAVORO

MARIELLA AMORETTI

Industria armatoriale

Emilia-Romagna

È amministratore delegato del Gruppo di famiglia Amoretti Armatori, attivo nel trasporto marittimo di prodotti petrolchimici con 5 milioni di tonnellate movimentate ogni anno. Ha sviluppato del 60% la capacità di tonnellaggio della flotta e del 10% il fatturato verso l’estero. Opera nel Mediterraneo e nel Nord Europa con 11 navi. 440 i dipendenti, di cui 400 marittimi.

ALFIERE DEL LAVORO

GIULIA SARTELLI

Liceo “Leopardi” – Macerata

Media della carriera scolastica: 9,98

Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Bologna

CAVALIERE DEL LAVORO

MARIO BIASUTTI

Industria pelletteria

Friuli Venezia Giulia

È fondatore di Mabi International, nata come laboratorio artigianale, tra i principali produttori italiani di pelletteria di alta gamma. Realizza ogni anno 150.000 borse e 300.000 articoli in pelle. Tre gli stabilimenti in Italia. 97% l’export. 300 i dipendenti. È fondatore e presidente di MB Investimenti, incubatore di impresa con iniziative nei settori immobiliare, manifatturiero e ricettivo.

ALFIERE DEL LAVORO

Katharina STIEGER

Liceo Scientifico “Einstein” – Bolzano

Media: 9,91

Facoltà scelta: Medicina, Università Ludwig Maximilian di Monaco

CAVALIERE DEL LAVORO

ROSA MARIA LUISA CASSATA

Industria chimica

Lombardia

È amministratore delegato di Nuncas, azienda di famiglia attiva nella creazione, produzione e vendita di prodotti per la detergenza e la profumazione della casa. Ha sviluppato la produzione da 3 a 15 milioni di unità l’anno con oltre 200 referenze. Due gli stabilimenti in Lombardia. Ha aumentato i dipendenti da 15 a 80, di cui il 10% impiegato in ricerca e sviluppo.

ALFIERE DEL LAVORO

Rosa LEGRAMANDI

Istituto Superiore “Don Milani” – Bergamo

Media: 9,90

Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Milano

CAVALIERE DEL LAVORO

MARIA GRAZIA CASSETTI

Artigianato, orafo

Toscana

È amministratore delegato di Cassetti Gioielli, fondata dal padre come laboratorio di argenteria e da lei sviluppata in una catena di gioiellerie in Toscana. Ha affiancato alla produzione e vendita di creazioni a marchio proprio, rigorosamente rifinite a mano, la commercializzazione di brand di alta orologeria e di gioielleria internazionale. Con un laboratorio e 6 boutique, occupa 25 dipendenti.

ALFIERE DEL LAVORO

Maria CANTILLO

Liceo Classico “Tasso” – Salerno

Media: 9,93

Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Bologna

CAVALIERE DEL LAVORO

GREGORIO CHIORINO

Industria metalmeccanica

Piemonte

È presidente e amministratore delegato di Chiorino, fondata dal nonno come conceria per produrre cinghie di trasmissione, oggi tra i leader mondiali nella produzione e distribuzione di nastri trasportatori per l’automazione industriale. Ha sviluppato l’export dal 30 all’80%. Due gli stabilimenti a Biella, uno negli Stati Uniti e 19 le filiali estere. Ha aumentato i dipendenti da 136 a 1.030 unità.

ALFIERE DEL LAVORO

Marco SOLESIO

Liceo “Avogadro” – Biella

Media: 9,83

Facoltà scelta: Matematica, Università degli Studi di Trento

CAVALIERE DEL LAVORO

GIOVANNI CLEMENTONI

Industria giocattoli

Marche

È amministratore delegato di Clementoni, azienda di famiglia produttrice di giochi educativi e giocattoli. Ha sviluppato l’export dal 30 al 70%. Commercializza ogni anno 28 milioni di unità distribuite in 80 paesi. Opera con uno stabilimento a Recanati. Ha aumentato i dipendenti da 240 a 600, di cui 80 ricercatori.

ALFIERE DEL LAVORO

Michele BERTOLI

Liceo Scientifico “Marinelli” – Udine

Media: 9,98

Facoltà scelta: Informatica, Università di Udine – Di Toppo Wassermann Scuola Superiore Universitaria di Udine

CAVALIERE DEL LAVORO

CRISTINA CROTTI

Industria energia

Lombardia

È presidente di Enercom, gruppo di famiglia attivo con 6 società nella produzione di energie rinnovabili, nella vendita e distribuzione di luce e gas e nella realizzazione di sistemi di efficientamento energetico. Ha sviluppato i Comuni serviti da 76 a 166 e le utenze da 100 mila e 185 mila. Cinque le centrali idroelettriche a Bergamo e 35 i punti vendita in Nord Italia. Ha aumentato i dipendenti da 105 a 305 unità.

ALFIERE DEL LAVORO

Beatrice GRAMEGNA

Liceo “Cassini” – Imperia

Media: 10

Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Pavia

CAVALIERE DEL LAVORO

ROBERTO DANESI

Industria alimentare

Lazio

È presidente di Danesi Caffè, azienda di famiglia attiva nell’importazione, torrefazione ed esportazione di caffè a marchio proprio. Ne ha sviluppato l’export dal 40 all’80% e la capacità produttiva da 10 a 20 tonnellate di caffè torrefatto al giorno. È presente sul mercato con 5 linee di prodotto. 40 i dipendenti.

ALFIERE DEL LAVORO

Antonio IANNARELLI

Istituto Omnicomprensivo “Giordano” – Isernia

Media: 10

Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

CAVALIERE DEL LAVORO

ARMANDO DE NIGRIS

Industria alimentare

Campania

È presidente del Gruppo De Nigris, azienda di famiglia leader nella produzione di aceto e di aceto balsamico di Modena I.G.P. Ha sviluppato la capacità produttiva da 8 a 35 milioni di litri e i dipendenti da 80 a 280 unità. Con 4 stabilimenti in Italia è presente in oltre 50 paesi con un export dell’85%.

ALFIERE DEL LAVORO

Samuele MIGNOGNA

Istituto di Istruzione Superiore “Pagano” – Campobasso

Media: 9,93

Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

CAVALIERE DEL LAVORO

STEFANO DOMENICALI

Industria automobili di lusso

Estero

È dal 2021 presidente e amministratore delegato di Formula 1, società che detiene il marchio e i diritti commerciali dei Gran Premi del Campionato Mondiale di Formula 1. In due anni ne ha guidato una crescita dei ricavi di oltre il 20% e sviluppato gli investimenti in tecnologia del 30%. Oltre 2 miliardi di spettatori il pubblico globale. Ha aumentato i dipendenti da 615 a 677.

ALFIERE DEL LAVORO

Mariagrazia RAZZANO

Liceo Scientifico “Cortese” – Caserta

Media: 9,95

Facoltà scelta: Ingegneria Aerospaziale, Università “Federico II”, Napoli

CAVALIERE DEL LAVORO

MARCO GALLIANI

Industria metallurgica

Emilia – Romagna

È presidente di Profilati, capogruppo di famiglia attiva con 8 società nell’estrusione di alluminio, rame e argento e nel design di sistemi in alluminio per porte e finestre. Ha sviluppato la produzione da 20 mila a 40 mila tonnellate di laminati e profilati e depositato 21 brevetti. Quattro gli stabilimenti in Italia. 30% l’export. Ha aumentato i dipendenti da 200 a 380 unità.

ALFIERE DEL LAVORO

Anna TOSO

Istituto di Istruzione Superiore “Minghetti” – Verona

Media: 9,94

Facoltà scelta: Liberal Arts & Sciences: Global Challenges, Leiden University College – L’Aia

CAVALIERE DEL LAVORO

ENRICO GRASSI

Industria meccatronica

Emilia – Romagna

È presidente di E80 Group, da lui fondata come impresa di cablaggio elettrico e oggi attiva nella meccatronica con la progettazione, produzione e messa in opera di logistica automatizzata per stabilimenti industriali. Ha installato 2.700 sistemi robotizzati in circa 400 stabilimenti nel mondo e realizzato oltre 50 magazzini automatici. 90% l’export. 30 i brevetti. 1.250 i dipendenti.

ALFIERE DEL LAVORO

Emanuele Giuseppe CAPRI

Istituto Paritario “Bonifacio VIII” – Frosinone

Media: 10

Facoltà scelta: Ingegneria Informatica, Politecnico di Torino

CAVALIERE DEL LAVORO

PIERLUCA IMPRONTA

Terziario, assicurazioni

Lazio

È presidente e amministratore delegato di MAG, capogruppo di famiglia attiva nel brokeraggio assicurativo per aziende, associazioni e enti pubblici. Ne ha sviluppato la presenza in nuovi rami, ampliando l’iniziale specializzazione nei rischi armatoriali e aeronautici. Ogni anno intermedia in Italia oltre 330 milioni di premi. Ha aumentato le sedi da 4 a 23 e i dipendenti da 25 a 245.

ALFIERE DEL LAVORO

Lorenzo CITTERIO

Istituto di Istruzione Superiore “Galilei – Tiziano” – Belluno

Media: 9,98

Facoltà scelta: Matematica, Università “La Sapienza”, Roma

CAVALIERE DEL LAVORO

GIOVANNI LAVIOSA

Industria chimica

Toscana

È presidente di Laviosa Chimica Mineraria, azienda di famiglia tra i leader mondiali nell’estrazione, lavorazione e vendita di prodotti a base di bentonite. Ha sviluppato la capacità estrattiva da 150 mila a 410 mila tonnellate, la capacità produttiva da 140 mila a 435 mila tonnellate e l’export dal 27 al 57%. 11 gli stabilimenti, di cui 2 in Italia, e 9 le miniere tra Europa e Asia. 410 i dipendenti.

ALFIERE DEL LAVORO

Federica VENTURELLI

Liceo Scientifico “Aselli” – Cremona

Media: 9,89

Facoltà scelta: Farmacia, Università di Brescia, Collegio Universitario “Luigi Lucchini”

CAVALIERE DEL LAVORO

PIERNICOLA LEONE DE CASTRIS

Agricolo, vitivinicolo

Puglia

È amministratore delegato dell’Antica Azienda Vitivinicola di famiglia Leone de Castris, fondata nel 1665 nel leccese. Ha sviluppato l’export dal 35 al 50% e ampliato la produzione con nuove etichette da vitigni DOC pugliesi e, primo in Italia, con 2 nuove etichette di spumante Metodo Classico da uve Negroamaro. 200 gli ettari di terreni vitati. Oltre 2 milioni le bottiglie prodotte ogni anno. 90 i dipendenti.

ALFIERE DEL LAVORO

Alessio Giuseppe CORVAIA

Istituto di Istruzione Superiore “Majorana – Cascino” – Enna

Media: 10

Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Catania

CAVALIERE DEL LAVORO

ARNALDO MANINI

Industria edilizia

Umbria

È presidente e amministratore delegato di Manini Prefabbricati, da lui fondata come piccola impresa per la produzione di travetti in cemento e oggi specializzata nella realizzazione di strutture prefabbricate e di sistemi di rilevazione delle anomalie statiche e dinamiche di edifici prefabbricati. Con una crescita annua di oltre il 14%, opera con 4 stabilimenti in Italia. 12 i brevetti. 300 i dipendenti.

ALFIERE DEL LAVORO

Lucrezia VALGIMIGLI

Istituto “Sacro Cuore di Gesù” – Siena

Media: 9,98

Facoltà scelta: Ingegneria Biomedica, Università di Firenze

CAVALIERE DEL LAVORO

AVERARDO ORTA

Terziario, sanità privata

Emilia – Romagna

È alla guida di un gruppo di famiglia con 5 strutture sanitarie per l’assistenza di pazienti con disturbi della coscienza e neurologici. Con 597 posti letto e 600 dipendenti, eroga ogni anno oltre 193.000 giornate di degenza. È inoltre fondatore e amministratore delegato del Consorzio Ospedaliero Colibrì, per il supporto amministrativo e tecnico a 23 strutture sociosanitarie sul territorio regionale.

ALFIERE DEL LAVORO

Alessandro BURZACCHINI

Liceo “Rambaldi – Valeriani – Da Imola” – Bologna

Media: 9,88

Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Bologna, Collegio Superiore dell’Università di Bologna

CAVALIERE DEL LAVORO

FABRIZIO PARODI

Industria trasporti e logistica

Liguria

È presidente e amministratore delegato di Interglobo, azienda di famiglia attiva nei trasporti multimodali e nella logistica. Ne ha sviluppato l’internazionalizzazione con l’apertura di 35 sedi e piattaforme logistiche all’estero e i volumi trasportati via mare da 20 mila a 200 mila containers l’anno. 65% l’export. Ha aumentato i dipendenti da 40 a 475 unità.

ALFIERE DEL LAVORO

Luigia Maria SEMINO

Liceo “Peano” – Alessandria

Media: 9,95

Facoltà scelta: Giurisprudenza, Università di Genova, IANUA Scuola Superiore dell’Università di Genova

CAVALIERE DEL LAVORO

MARIO ALBERTO PEDRANZINI

Credito, banche

Lombardia

È direttore generale e consigliere delegato di Banca Popolare di Sondrio, tra le prime banche popolari sorte in Italia sul modello del credito cooperativo. Ha sviluppato la presenza sul territorio da 107 a 500 sportelli e la raccolta diretta e indiretta da 8 a 83 miliardi di euro. Ha aumentato i finanziamenti da 2,5 a 33 miliardi di euro, di cui oltre il 90% all’economia reale. 3.470 dipendenti.

ALFIERE DEL LAVORO

Giuseppe DI FAZIO

Istituto di Istruzione Superiore “Gobetti – De Libero” – Latina

Media: 9,92

Facoltà scelta: Ingegneria Informatica, Università “La Sapienza”, Roma

CAVALIERE DEL LAVORO

CARLO PESENTI

Terziario, servizi finanziari

Lombardia

È consigliere delegato di Italmobiliare, holding di famiglia di partecipazioni industriali. Nel 2017, dopo la cessione di Italcementi, diversifica il portafoglio di Italmobiliare e acquisisce partecipazioni stabili in aziende manifatturiere, in cui è presente come amministratore. In soli 5 anni Italmobiliare raddoppia il capitale e crea oltre 2.700 posti di lavoro nelle partecipate, su complessivi 5.800.

ALFIERE DEL LAVORO

Veronica CAPONE

Liceo Scientifico “De Giorgi” – Lecce

Media: 10

Facoltà scelta: Economics Management and Computer Science, Università “Luigi Bocconi”, Milano

CAVALIERE DEL LAVORO

MASSIMO RENDA

Industria alimentare

Campania

È presidente di Caffè Borbone, da lui fondata come piccola ditta per la gestione di distributori automatici di caffè e oggi tra i principali produttori di caffè monoporzionato in Italia con oltre 2 miliardi di unità l’anno. Tra il 2010 e il 2018 registra una crescita del fatturato annuo di circa il 30%. Opera con uno stabilimento a Caivano. Occupa 260 dipendenti.

ALFIERE DEL LAVORO

Ludovica PANTUSA

Liceo Scientifico “Fermi” – Cosenza

Media: 10

Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Catanzaro

CAVALIERE DEL LAVORO

IOLANDA RIOLO

Commercio, automobili

Sicilia

È presidente del Gruppo Riolo, fondato dal padre come salone automobilistico e oggi attivo in Sicilia con 4 concessionarie di prestigiosi marchi. Ne ha guidato la crescita con l’acquisizione di mandati e con l’ampliamento degli spazi espositivi e delle officine da 1.800 a 30 mila metri quadrati. Ha sviluppato da 300 a 5.000 le auto commercializzate ogni anno e i dipendenti da 30 a 270.

ALFIERE DEL LAVORO

Antonietta Anita CACIOPPO

Istituto di Istruzione Superiore “Fazello” – Agrigento

Media: 10

Facoltà scelta: Lettere Classiche, Università di Palermo

CAVALIERE DEL LAVORO

STEFANIA TRIVA

Industria dispositivi medici

Lombardia

È presidente e amministratore delegato di Copan Italia, azienda di famiglia leader nella produzione di tamponi per la batteriologia e di sistemi di prelievo e conservazione per la biologia molecolare. Ha depositato 23 brevetti su 40. Con 5 stabilimenti, di cui uno in Italia, produce 1 miliardo di tamponi floccati l’anno con il 70% del mercato mondiale. 90% l’export. Ha aumentato i dipendenti da 445 a 1.480.

ALFIERE DEL LAVORO

Giada BELLELLI

Liceo Scientifico “Fanti” – Modena

Media: 9,93

Facoltà scelta: Medicina e Ingegneria Biomedica, Humanitas University di Milano e Politecnico di Milano

CAVALIERE DEL LAVORO

FRANCESCO PAOLO VALENTINI

Agricolo, vitivinicolo

Abruzzo

È amministratore dell’azienda agricola di famiglia Valentini, attiva nel pescarese dal 1650 nella produzione di qualità di vino, olio e grano. Ne ha ampliato la superficie da 185 a 300 ettari, di cui 70 vitati, e ha sviluppato la filiera olivicola con un innovativo frantoio di 800 metri quadrati. Orientato all’eccellenza, ha una produzione annuale non superiore alle 50 mila bottiglie. 15 i dipendenti.

ALFIERE DEL LAVORO

Francesca DI SABATINO

Liceo Scientifico “Einstein” – Teramo

Media: 9,93

Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Pavia

CAVALIERE DEL LAVORO

BRUNO VIANELLO

Industria elettromeccanica

Veneto

È presidente e amministratore delegato di Texa, da lui fondata per produrre strumenti di diagnostica elettronica per autovetture e oggi tra i leader mondiali nella progettazione e realizzazione di dispositivi per la diagnosi da remoto di veicoli, imbarcazioni e analizzatori di gas di scarico. Con uno stabilimento in Italia e 9 filiali estere ha un export del 75%. 102 i brevetti. 950 i dipendenti.

ALFIERE DEL LAVORO

Emanuele VITA

Liceo Scientifico “Leo” – Brindisi

Media: 10

Facoltà scelta: Ingegneria Elettronica e Tecnologie Internet, Politecnico di Bari, Alta Scuola Internazionale Residenziale per Innovatori Digitali