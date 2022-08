FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI * “IL RITORNO DELLA GUERRA IN EUROPA”: « OGGI A PIEVE TESINO LA LECTIO DEGASPERIANA DI SERGIO FABBRINI / RICORDATA MARIA ROMANA DAL PRESIDENTE TOGNON »

19.32 - giovedì 18 agosto 2022

Il ritorno della guerra in Europa”: oggi a Pieve Tesino la Lectio degasperiana di Sergio Fabbrini. Si è conclusa poco fa la XIX edizione della Lectio degasperiana, l’annuale appuntamento promosso dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi a Pieve Tesino, nel paese che diede i natali allo statista trentino.

Nata per onorare la memoria di Alcide De Gasperi nei giorni dell’anniversario della sua morte (che cade il 19 agosto), la Lectio ha acquisito negli anni un’importante dimensione pubblica, richiamando, come accaduto anche quest’anno, un pubblico ampio ed eterogeneo: a Pieve Tesino erano presenti oltre 400 persone, fra comuni cittadini, appassionati di storia e di politica e rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private nazionali e locali.

Protagonista della Lectio il politologo ed esperto di relazioni internazionali Sergio Fabbrini, chiamato ad affrontare il tema più urgente e drammatico del momento: «Il ritorno della guerra in Europa. De Gasperi 70 anni dopo».

Dopo la visita al Museo Casa De Gasperi, realizzato in centro al paese nell’edificio che diede i natali allo statista, l’ingresso nella palestra del centro polifunzionale del paese è stato allietato dalle canzoni del coro Valsella di Borgo Valsugana e dal saluto del sindaco di Pieve Tesino Oscar Nervo. Dopo i saluti e i ringraziamenti, il Presidente della Fondazione Giuseppe Tognon ha quindi dato inizio all’evento, cedendo la parola a Sergio Fabbrini e alla sua appassionata e applaudita lezione che, tra attualità e storia, ha cercato nel pensiero e nell’opera di De Gasperi spunti efficaci per rispondere alle urgenti domande che la situazione internazionale ci pone.

Ha quindi concluso l’evento il Presidente Tognon che ha voluto ricordare Maria Romana De Gasperi, figlia primogenita dello statista, recentemente scomparsa. Lo ha fatto con un breve, intenso intervento, intitolato «Una De Gasperi».

