QUIRINALE * GIORNATA MARINA MILITARE: PRESIDENTE MATTARELLA AD AMMIRAGLIO CREDENDINO, «IL VOSTRO CONTRIBUTO PREZIOSO NEL CONTESTO INTERNAZIONALE»

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, il seguente messaggio: «La dimensione marittima si conferma sempre più rilevante nella vita dei popoli, costituendo parte essenziale dello sviluppo delle libertà e delle cornici di sicurezza poste a tutela.

Il contributo della Marina Militare, con il livello di eccellenza fornito nell’intreccio tra tradizioni, tecnologia e professionalità, si conferma più che mai prezioso nell’attuale contesto internazionale. Nella Giornata della Marina Militare, mentre rivolgo l’omaggio della Repubblica alla sua gloriosa Bandiera e un pensiero alla memoria del sacrificio dei tanti marinai caduti nell’adempimento del dovere, esprimo alle donne e agli uomini della Forza Armata i sentimenti di apprezzamento e riconoscenza del popolo italiano per la loro dedizione.

La guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, la crisi generata dalle milizie Houthi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, il terribile conflitto tra Israele ed Hamas, che sta causando decine di migliaia di vittime, hanno sottolineato l’importanza vitale di assicurare la libertà delle vie marittime e la agibilità delle fondamentali infrastrutture critiche sottomarine, da quelle energetiche a quelle di trasferimento dei dati, a garanzia della vita e della prosperità della comunità internazionale e, in essa, dell’Italia.

Alle complesse missioni svolte, come avviene in questo momento con le operazioni di contrasto alla pirateria, di lotta al terrorismo internazionale, di contrasto al contrabbando e di protezione delle linee di comunicazione di superficie e sui fondali marini, si affianca anche il significativo concorso alla tutela della vita umana in mare, oltre al servizio prestato dalle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Fronteggiare l’evoluzione di scenari così complessi comporta un elevatissimo livello di impegno che, ancora una volta, è stato profuso confermando la grande flessibilità dei mezzi e la straordinaria capacità degli operatori. In questa giornata, a tutto il personale militare e civile della Marina in patria e all’estero e ai loro familiari, va il saluto più intenso, unito al ringraziamento per lo straordinario esempio di dedizione e di professionalità che viene offerto ogni giorno col loro operato.

Viva la Marina Militare, viva le Forze Armate, viva la Repubblica!»