APSS TRENTINO * VACCINO COVID: « DA OGGI SI SOMMINISTRA SOLO AL NUOVO “ DRIVE THROUGH “ VACCINALE DI TRENTO SUD DI SAN VINCENZO »

Da oggi la vaccinazione anti Covid-19 a Trento si fa solo al nuovo drive through vaccinale di Trento Sud di San Vincenzo (che ha sostituito quello al Palazzetto dello sport di via Fersina). Tutti gli appuntamenti già fissati al centro vaccinale di Trento Fiere sono stati quindi spostati – a partire dal 7 giugno – al nuovo drive. Tutti gli interessati dallo spostamento di sede hanno ricevuto un SMS dal CUP con la nuova sede dell’appuntamento (data e ora rimangono le stesse). Fanno eccezione alcune sedute vaccinali gestite dalla Croce Rossa che restano confermate a Trento Fiere: sabato 12 e domenica 13 giugno, sabato 19 giugno e le serate vaccinali di venerdì 11 e 18 giugno.

Il nuovo drive through di Trento Sud si estende su una superficie di 47mila metri quadri e ha sette linee vaccinali (otto con quella «pedonale»). Sono una cinquantina le persone che a turno sono impegnate a San Vincenzo tra volontari, personale medico, infermieri, assistenti sanitari e amministrativi.

La vaccinazione in modalità drive through (senza necessità di scendere dalla macchina) permette di aumentare la capacità vaccinale fino a circa 1800 somministrazioni al giorno e garantisce maggiore sicurezza in termini di distanziamento. Le varie «fasi» della vaccinazione rimangono comunque le stesse: accettazione e anamnesi, somministrazione e attesa di 15 minuti in un’area dedicata a garantire immediata assistenza in caso di eventuali reazioni avverse. Chi non potrà recarsi al drive through in auto potrà comunque accedere alla vaccinazione attraverso il percorso pedonale dedicato.

Per velocizzare le operazioni ricordiamo di indossare una maglietta a manica corta e di arrivare all’appuntamento con i moduli per la vaccinazione già compilati (https://www.apss.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/Moduli-vaccinazione-anti-Covid-19). Per non creare code in entrata al drive through raccomandiamo come sempre di non arrivare con troppo anticipo (al massimo cinque minuti). Si consiglia inoltre, quando possibile, di recarsi al drive in più persone con la stessa automobile (tenendo i finestrini abbassati se non si appartiene allo stesso nucleo familiare).