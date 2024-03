PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TRENI: « IL 23 E 24 MARZO POSSIBILI CANCELLAZIONI O VARIAZIONI PER SCIOPERO NAZIONALE » (PDF SERVIZI GARANTITI)

11.52 - venerdì 22 marzo 2024

Treni, il 23 e 24 marzo 2024 possibili cancellazioni o variazioni per uno sciopero nazionale La Provincia autonoma di Trento informa che dalle ore 21.00 di sabato 23 alle ore 21.00 di domenica 24 marzo 2024 i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. L’agitazione potrà pertanto interessare i servizi lungo la Brennero e quelli (svolti da Trenitalia ) lungo la Valsugana e comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Domenica 24 marzo 2024 è previsto anche lo sciopero del personale ferroviario di Trentino trasporti aderente al Sindacato CUB Trasporti. In tale giornata il personale ferroviario e gli addetti alle biglietterie del settore ferroviario di Trentino trasporti S.p.A. garantiranno il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità:

• Servizio Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà regolarmente nella giornata successiva.

In allegato i treni garantiti da Trentino trasporti per le due linee ferroviarie