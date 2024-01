ARCIDIOCESI TRENTO * TRAGEDIA VALFLORIANA: VESCOVO LAURO: « SI PREGHI DIO PERCHÉ SI INTRAVVEDA LUCE, NELLA VORAGINE DI TANTA DISPERAZIONE”

08.40 - venerdì 12 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sulla tragedia di Valfloriana, dove un uomo ha ucciso l’ex compagna e si è tolto la vita lasciando i loro tre figli in tenera età, interviene l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi: “Una nuova drammatica ferita lacera la terra trentina. Tre piccoli non vedranno più chi ha dato loro la vita. Questo è il dolore più grande da curare, insieme all’impossibilità per due famiglie di trovare una spiegazione di fronte a una tale violenza.

Prego e chiedo di pregare Dio perché si intravveda uno spiraglio di luce nella voragine di tanta disperazione. Il Padre della vita sostenga le comunità così colpite, perché possano essere abbraccio e consolazione per chiunque vive nelle lacrime”.