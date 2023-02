PRO VITA E FAMIGLIA * CONVEGNO A BOLZANO: PRESIDENTE BRANDI, « I COLLETTIVI FEMMINISTI E ANTI-ABORTISTI HANNO ANNUNCIATO PROTESTA, DOV’È LA LORO TOLLERANZA? »

08.18 - venerdì 10 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

I collettivi femministi e anti-abortisti hanno annunciato una protesta contro il convegno di stasera, venerdì 10 febbraio, a Bolzano e si sono dati appuntamento per “non lasciarci parlare in pace” (sotto le loro testuali parole, nella grafica che hanno diffuso).

Che titolo avrebbero queste associazioni per stabilire chi può o non può parlare pubblicamente, e cosa dovrebbe dire? Dove sarebbe la tolleranza di cui si riempiono sempre la bocca?!

Non ci faremo mai intimidire da chi vorrebbe imbavagliare il nostro pensiero e le nostre opinioni! L’appuntamento è stasera, venerdì 10 febbraio, alle ore 19 presso la sala “Anne Frank” di Bolzano in via della Mendola, 124.

Antonio Brandi

Presidente Pro Vita & Famiglia