CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “BLUE MONDAY“: « UN PERCORSO NOTTURNO DOVE MUSICA, ARTE E DOLCI SORPRESE PORTERANNO ALLA FELICITÀ (15/1 – 17.30)

07.46 - venerdì 12 gennaio 2024

Lunedì 15 gennaio in occasione del Blue Monday, la giornata più triste dell’anno, il Castello del Buonconsiglio sarà aperto in via straordinaria dalle 17.30 alle 20 con ingresso gratuito e proporrà un percorso notturno dove musica, arte e dolci sorprese porteranno alla felicità!

In occasione del Blue Monday, il giorno più malinconico dell’anno, il Castello del Buonconsiglio apre le sue porte in via eccezionale per regalare al pubblico momenti di felicità e benessere grazie all’arte, alla musica e al potere del cioccolato. Questo straordinario evento, a ingresso libero, si terrà nella serata di lunedì 15 gennaio, dalle 17.30 alle 20, all’interno delle affascinanti sale del castello rese uniche dall’insolita atmosfera della sera. Ammirare la città dalla Loggia Veneziana o una passeggiata fino alla Loggia di Romanino, circondati dalla bellezza, rinfrancherà lo spirito di tutti.

L’obiettivo principale è infatti quello di sollevare gli animi e regalare momenti di ispirazione attraverso una serata multisensoriale.

Gli studenti del Conservatorio F.A. Bonporti si esibiranno in Sala Vescovi mentre i partecipanti potranno godere di dialoghi coinvolgenti con esperti d’arte tra cui Denis Ton, Roberto Pancheri, Maddalena Ferrari, Francesca Jurman e Claudio Strocchi all’interno della mostra “Museo Anno Zero” dove saranno svelate curiosità e aneddoti legati alla figura di Giuseppe Gerola, primo direttore del museo che lui stesso inaugurò il 27 aprile del 1924.

Il direttore del Castello Laura Dal Prà, guiderà il pubblico in un viaggio attraverso la storia e l’arte del luogo. A fine percorso tutti coloro che parteciperanno all’evento potranno concludere il percorso in dolcezza degustando dell’ottimo cioccolato. Sarà quindi un’opportunità unica per sfuggire al “blues” del Blue Monday, immergendosi in un’esperienza che celebra la bellezza, la creatività e la cultura. Non perdete questa straordinaria serata che promette di accendere la luce della positività nel cuore del museo!