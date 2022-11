MEDIASET – RETEQUATTRO * “ QUARTO GRADO “: “ CASO SAMAN ABBAS: ARRESTATO SHABBAR ABBAS, IL PAPÀ “

21.28 - martedì 15 novembre 2022

Come riferito in esclusiva assoluta dalla giornalista di “Quarto Grado” Anna Boiardi sulla pagina ufficiale del programma è stato arrestato poco fa in Pakistan Shabbar Abbas, il papà di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane scomparsa il 30 aprile 2021.

Il padre e la madre erano tornati nel loro Paese, subito dopo la scomparsa della figlia e la settimana scorsa il governo italiano aveva richiesto un mandato d’arresto per i coniugi, indagati per la morte della ragazza.

Di seguito il link della pagina Facebook di "Quarto Grado" con la notizia in esclusiva:

