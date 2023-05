ENAIP TRENTINO * ” HACKATHON “: « LA MARATONA DI CERVELLI CON 56 GIOVANI, IL 9 E IL 10 MAGGIO AL COMUNE DI NOVALEDO »

08.14 - domenica 7 maggio 2023

“Hackathon, una sfida ENAIP Trentino” è una manifestazione che, nelle giornate del 9 e 10 maggio presso la sala polivalente del Comune di Novaledo e l’azienda Menz&Gasser, coinvolgerà 56 ragazzi e ragazze provenienti dai Centri di Formazione Professionale di ENAIP Trentino.

Ancora una volta, (la prima avvenne con R.E.S.T.A.R.T.), sono coinvolti tutti i CFP di ENAIP Trentino con una rappresentanza di studenti.

Il termine hackathon trova origine dalla fusione di hack, che nel linguaggio informatico significa “violare” o “attaccare” e marathon, ovvero “maratona”. In parole più semplici possiamo dire che hackathon significhi “maratona di cervelli”: una sorta di competizione di idee nella quale gli allievi dei CFP ENAIP saranno chiamati a risolvere una vera e propria sfida (challenge), lanciata in questo caso da Menz&Gasser, azienda italiana alla terza generazione, leader nella produzione di confetture in Italia e numero uno per le monoporzioni in Europa.

L’esperienza didattica e pedagogica attraverso hackathon si basa sull’approccio CBL (Challenged Based Learning) dove gli studenti diventano i protagonisti del processo di apprendimento identificando, analizzando e progettando insieme una soluzione a un problema del mondo reale. La maratona durerà 24 ore all’interno delle quali i ragazzi condivideranno tempi e spazi in un clima di collaborazione ed immersione che corrisponde ad una vera e propria palestra per lo sviluppo del pensiero sistemico, il lavoro di squadra e la co-progettazione.

Un aspetto interessante è l’utilizzo delle biciclette elettriche messe a disposizione dall’azienda Menz&Gasser per raggiungere il luogo dove si svolgerà l’Hackathon, incentivando questo mezzo alternativo come risorsa educativa, la bike è movimento ed il movimento è salute: pedalare aiuta a migliorare lo stile di vita e riduce l’inquinamento provocato da motorini e macchine.

Gli studenti verranno suddivisi in 8 gruppi di lavoro secondo specifiche attitudini e profili caratteriali in modo tale da rendere il più possibile prolifico il lavoro di squadra ed attivare la partecipazione, il talento e la creatività di ogni partecipante. Ai gruppi di lavoro si affiancheranno una serie di “mentor” in rappresentanza dei partners aderenti al progetto quali un gruppo di studenti neolaureati dell’Università di Trento, rappresentanti dell’associazione culturale GLOW, composta da giovani esperti nel settore dell’arte e design, oltre ad esponenti di Junior Archievement, la più importante organizzazione no-profit al mondo che prepara i giovani all’imprenditorialità e al loro futuro lavorativo oltre ai rappresentanti e tecnici di Menz&Gasser. A questi si aggiungono enti ed istituzioni quali la Provincia autonoma di Trento, Amazon, Il Muse, Arte Sella, il Comune di Novaledo, Levico Acque ed associazioni di categoria quali Confindustria, Trentino Alto Adige, Associazione Artigiani, Confcommercio e ASAT.

La cerimonia di apertura della manifestazione si terrà martedì 9 maggio alle ore 9:30 presso la Sala Polivalente di Novaledo dove Matthias Gasser, CEO di Menz&Gasser, proporrà la challenge da risolvere. L’inizio dei lavori di gruppo è previsto alle 10:15 presso le postazioni informatiche allestite nella sede di Menz&Gasser e proseguiranno fino alla serata quando, alle ore 20:30 nella piazza di Novaledo, si creerà una simpatica community formata da allievi, allieve, insegnanti e direttori dei CFP Enaip, partner e mentor accompagnati da dj e buona musica. Questo aspetto è importante proprio perché gli studenti in queste forme alternative di didattica danno il meglio. Nel progetto “sustainable Week” saranno i ragazzi ad essere protagonisti. Si utilizza – Il metodo della Peer Education – che implica un netto cambio di prospettiva nel processo di apprendimento: gli studenti, e non i docenti, al centro del sistema educativo.

Alle 9:15 di mercoledì 10 maggio, presso la Polivalente di Novaledo, si terrà la restituzione degli output realizzati dagli 8 team, dopo di che la giuria si ritirerà per la proclamazione di vincitori (primo secondo e terzo premio messi a disposizione dai partners e realizzati da Esperience Day, premi e gadget).

I criteri adottati dalla giuria sono orientati alla valorizzazione e al merito per le risposte più innovative e creative alla sfida proposta, che verrà affrontata anche attraverso il supporto di specifici programmi informatici messi a disposizione dall’organizzazione.

Un particolare ringraziamento da parte di ENAIP Trentino al Comune di Novaledo, alla sezione locale dell’ANA, ai Vigili del Fuoco e all’azienda Menz&Gasser che ha reso attuabile l’Hackathon 2023.