ON. CARAMIELLO (M5S) * ORSA JJ4: « GESTIONE INADEGUATA DI FUGATTI, LA TRAGEDIA ERA EVITABILE »

16.42 - sabato 6 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

TRENTINO, CARAMIELLO (M5S): “GESTIONE FUGATTI INADEGUATA, TRAGEDIA ERA EVITABILE”.

“Oggi voglio tornare sul caso dell’orsa JJ4 e soprattutto della gestione del tutto inadeguata di Fugatti, ormai noto Presidente della Provincia autonoma di Trento. Sì perché Fugatti ha l’ordinanza di abbattimento facile e ha sottoposto le istituzioni trentine a pessime figure dato che entrambe le sue ordinanze sono state sospese dal TAR nel giro di due settimane – spiega l’onorevole Alessandro Caramiello -.

Certe tragedie sarebbero, con ogni probabilità, potute essere evitate se solo si fosse riposto nel cassetto la propaganda politica e messo in atto un serio piano per la convivenza tra umani e orsi. Addirittura l’ex ministro Costa aveva fatto in passato proposte a costo zero per la Provincia di Trento perché totalmente sostenute con i fondi del Ministero dell’Ambiente. Ma no! Il leghista Fugatti ha preferito andare avanti per la sua strada con il paraocchi. Noi vogliamo sottolineare una cosa però, chi ha un ruolo politico deve essere consapevole che gestisce tutto ciò che riguarda il suo territorio: tutto l’habitat e le vite in esso contenute, sia umane, che animali che la vegetazione arboricola e non. Deve essere una filosofia politica oltre che di vita – ribadisce l’On. Alessandro Caramiello – .

Forse per noi del Movimento che siamo nati nel giorno di San Francesco è più facile comprendere che il creato è la nostra casa e va preservato nel suo insieme, con amore. Troppo facile per Fugatti non governare le situazioni e poi cercare il capro espiatorio, in questo caso l’orso espiatorio, per trarne tornaconto elettorale. Io nel mio ruolo di Deputato, e con me tutto il Movimento, non smetteremo di contrastare in tutti i modi questo modo di fare politica”.