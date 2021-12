ABC – IRIFOR DEL TRENTINO * #ILSAPOREDELBUIO: « UN’ESPERIENZA SENSORIALE INDIMENTICABILE, APPUNTAMENTO A TRENTO IN VIA DELLA MALVASIA (21 E 28 GENNAIO) »

16:56 - 20/12/2021

Le cene al buio a Trento. Siamo lieti di annunciare il nostro ritorno in città!. Il sapore del buio torna in città! Noi non vedevamo l’ora… e voi?! Siamo davvero felici di tornare ad accogliervi ai nostri eventi, a deliziare i vostri palati grazie alle prelibatezze del nostro Chef Michele e a farvi scoprire la disabilità visiva con i propri limiti ma anche con le proprie potenzialità, in un’esperienza sensoriale indimenticabile!

Come funziona la cena al buio?

Nella più completa oscurità verrà servito un menu completo ma rigorosamente a sorpresa (con la possibilità di segnalare eventuali esigenze alimentari in fase di prenotazione).

La prenotazione è obbligatoria chiamando lo 0461/1959595 o scrivendo a sensibilizzazione@abcirifor.it e la quota di partecipazione è di € 40,00 a persona. Se qualcuno ci conosce si sarà accorto che con il 2022 c’è stata una piccola maggiorazione del prezzo ma abbiamo fatto uno studio di mercato e abbiamo visto che a Milano una cena al buio costa 55 euro mentre ad Amburgo addirittura 69. Dunque restiamo comunque la cena al buio più economica d’Europa oltre che la più indimenticabile. Non ci credete? Venite a provarlo di persona!

Le cene si svolgono presso la sede della Cooperativa in via della Malvasia 15 a Trento (a piano terra); l’inizio è previsto alle ore 20.00 e il ritrovo per i partecipanti sarà alle 19.40 per un momento introduttivo in cui verranno comunicate tutte le indicazioni per la serata.

Chiamaci allo 0461/1959595 o scrivi a sensibilizzazione@abcirifor.it!

Ecco le prossime date delle cene presso la nostra sede in via della Malvasia 15 a Trento:

venerdì 21 gennaio 2022

venerdì 28 gennaio 2022