PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ” SUONI UNIVERSITARI “: « RIPARTE IL CONCORSO APERTO A SOLISTI O GRUPPI CHE PROPONGANO MUSICA DI PROPRIA PRODUZIONE, ISCRIZIONI FINO AL 23 OTTOBRE »

Riparte la musica in Opera Universitaria, torna il concorso “Suoni Universitari” dopo lo stop dovuto alla pandemia. Iscrizioni aperte fino al 23 ottobre 2021.

Riparte il concorso “Suoni Universitari” aperto a solisti o gruppi che propongano musica di propria produzione con almeno un componente studente o dottorando. La sedicesima edizione del contest è realizzata dall’Ente per il diritto allo studio, in collaborazione con le associazioni Sanbaradio, UNITiN, UDU Trento, il Centro Servizi Culturali S. Chiara e il Centro Musica del Comune di Trento. Il concorso, uno dei più longevi della nostra Provincia per quanto riguarda la musica, è destinato a selezionare un solista o un gruppo musicale che si esibirà entro la primavera 2022 al Teatro Sanbàpolis.

“Suoni Universitari” è rivolto a solisti o a gruppi che propongano musica di propria composizione, di ogni genere e in qualsiasi lingua, e abbiano almeno un componente studente (che non sia fuori corso da più di 3 anni) o dottorando iscritto, per l’anno accademico 2020/2021 o 2021/2022, all’Università di Trento, al Conservatorio di Trento, alla Trentino Art Academy e all’ISIT, oppure in altri atenei italiani (purché in questo caso sia residente in Trentino).

Le iscrizioni sono aperte fino al 23 ottobre e da quest’anno sarà utilizzabile l’apposito form disponibile nel sito di Opera universitaria, insieme al bando del concorso.