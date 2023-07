MEDIASET – RETE 4 * “ ZONA BIANCA ”: « GIUSEPPE BRINDISI INTERVISTERÀ MATTEO RENZI IL 3/7 IN PRIMA SERATA »

16.50 - domenica 2 luglio 2023

Domani, lunedì 3 luglio, torna l’appuntamento estivo del lunedì con “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro che, per tutto il mese di luglio, sarà in onda due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì.

Al centro della puntata un’intervista al leader di Italia Viva Matteo Renzi con cui si affronterà, tra i vari argomenti, il tema delle violente proteste che si sono sviluppate in Francia negli ultimi giorni.

Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato al tragico omicidio di Michelle Causo, avvenuto a Primavalle, al termine di una lite con il suo aguzzino.

E ancora, una pagina sul caso della piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze, con un focus sul problema delle occupazioni abusive.