PAT * FORMAZIONE DIPENDENTI PROVINCIALI: « LA REALIZZAZIONE DEI CORSI AFFIDATA ALLA TSM-TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT »

La realizzazione dei corsi è affidata alla tsm-Trentino School of management. Approvato il Piano di formazione dei dipendenti provinciali per il 2020.

Una Pubblica amministrazione maggiormente in sintonia con una realtà che cambia e protagonista della crescita del nostro sistema territoriale: obiettivi che si raggiungono innovando gli approcci al lavoro dei propri collaboratori, sia quelli legati alle conoscenze, sia quelli del ‘saper fare’ e i comportamenti sul posto di lavoro. In questo percorso di miglioramento, assieme alle politiche di ricambio generazionale sono essenziali anche le politiche formative.

In quest’ottica è stato approvato dalla Giunta, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, il Piano di formazione 2020 dei dipendenti provinciali e il Programma di formazione continua dei dirigenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali per il triennio 2020/2022.

L’attività di formazione e aggiornamento è considerata funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle professionalità interne; la struttura provinciale competente in questa materia è il Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, che cura l’attività di pianificazione della formazione e dell’aggiornamento del personale e ne programma, anche attraverso soggetti terzi, la realizzazione. Con questo provvedimento l’amministrazione stabilisce anche di affidare direttamente alla tsm-Trentino School of management la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione della formazione dei dipendenti, considerata l’esperienza, l’expertise e la specializzazione necessarie a tale scopo.

L’offerta complessiva comprende varie tipologie: formazione programmata, “su misura” (che riguarda attività non programmabili e rispondenti ad esigenze formative specifiche), individuale, formazione relativa a corsi di lingua straniera. Le attività sono inserite nel Piano di Formazione 2020 in diverse aree, come ad esempio, formazione per il management, competenze giuridico-economiche, appalti e contratti pubblici, benessere organizzativo e della persona, competenze digitali, salute sicurezza. Le metodologie utilizzate sostengono un’idea di formazione nelle sue diverse accezioni: permanente, di accompagnamento, di aggiornamento e di condivisione. La formazione è articolata con corsi in presenza, a distanza e blended (mista fra formazione in aula e a distanza). Le iniziative formative prenderanno avvio già dai primi mesi del 2020.

Il riferimento del Piano di Formazione 2020 sono i nuovi criteri per la realizzazione delle iniziative formative e per la relativa partecipazione del personale della Provincia autonoma di Trento, dei suoi Enti strumentali e del Consiglio provinciale. Per tutto il personale è prevista la possibilità di conseguire l’attestazione “ioDigitale”, basata sui cinque livelli di competenza digitale del modello europeo “DigComp” (Digital Competence Framework) e sui contenuti del Syllabus “Competenze digitali per la PA” sviluppato dal Dipartimento della Funzione Pubblica del Governo italiano. Da quest’anno è prevista un’ulteriore attestazione denominata “Coltivare benessere al lavoro”, che propone un percorso triennale.

Per quanto riguarda la proposta di formazione per il management prevista dal Piano, essa è volta a supportare il processo di modernizzazione del sistema pubblico trentino, con l’obiettivo di giungere a una Pubblica Amministrazione che genera crescita, attraverso una funzione pubblica innovativa, efficiente e attenta a migliorare la produttività e promuovere benessere. Ottimizzare la qualità dei servizi amministrativi, anche attraverso la formazione, rappresenta il vantaggio competitivo più importante per mantenere, attrarre e sviluppare investimenti e talenti. L’attività formativa è quindi diretta a fornire al management strumenti gestionali/organizzativi, comunicativi e relazionali adeguati al ruolo strategico che ricopre. Il contenuto del Piano di formazione approvato oggi è stato portato a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali ed ha acquisito il parere positivo del Comitato unico di garanzia.