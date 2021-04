QUESTURA DI TRENTO * « ARRESTATO A RIVA DEL GARDA UN 30ENNE RESIDENTE AD ARCO PER TENTATO FURTO IN APPARTAMENTO »

Arrestato a Riva del Garda un uomo per tentato furto in appartamento. Mercoledì 21, la Volante del Commissariato di P.S. di Riva del Garda ha arrestato un uomo di 30 anni residente ad Arco sorpreso nel garage di un’abitazione di Riva del Garda.

L’uomo è stato colto dal proprietario mentre stava rovistando nella sua auto parcheggiata all’interno del garage pertinenziale alla casa familiare.

La parte offesa è rientrata in casa provenendo dai campi ove stava lavorando. Entrato nell’abitazione ha sentito alcuni rumori provenire dal garage e per tale motivo si è recato al piano terra dove ha trovato all’interno della propria auto un uomo intento a rubare della moneta.

Il derubato ha immediatamente contattato il Commissariato di P.S. di Riva del Garda e in pochi minuti la Volante è giunta sul posto e, dopo aver bloccato e constatato che aveva tentato di rubare dapprima all’interno dell’auto e non escludendo che potesse poi entrare anche ai piani superiori dell’abitazione, ha arrestato in flagranza del reato di tentato furto in abitazione, l’uomo sorpreso all’interno dell’abitazione.

Condotto in Commissariato, dopo i controlli delle generalità è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.