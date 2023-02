MANICA (PD) * ENERGIA: « A PARTE I SOLITI ANNUNCI, ALLA GIUNTA PAT GLI ACQUEDOTTI TRENTINI NON INTERESSANO »

17.29 - giovedì 9 febbraio 2023

Come ampiamente previsto, oggi la maggioranza ha bocciato la mia mozione con la quale proponevo di finanziare i 41 progetti di rifacimento degli acquedotti che i Comuni trentini hanno presentato sul PNRR ma che, pur considerati ammissibili e quindi validi, non hanno ricevuto copertura finanziaria.

Sono stati molti i Comuni e i Consorzi che hanno aderito al bando PNRR, con progetti anche innovativi, per un importo ammesso di oltre 130 milioni. La mia proposta mirava a valorizzare il grande lavoro messo in campo dai Comuni, a non sprecare questo importante investimento, ed iniziare a ristrutturare il nostro sistema acquedottistico che -dati alla mano – perde tra il 30 e il 40% dell’acqua e che abbisogna di oltre 500 milioni di investimento per essere completamente rimesso a nuovo.

In sede di discussione dell’assestamento di bilancio provinciale, lo scorso luglio, la Giunta e la maggioranza provinciale avevano già bocciato una mia analoga proposta che proponeva un piano decennale per affrontare questo tema. Evidentemente la destra trentina non ritiene che questa sia una priorità, e che si possa continuare a rinviare il problema con qualche “vedremo” “valuteremo” “le risorse sono limitate”.

Eppure il problema esiste, tocca direttamente i cittadini e i Comuni, tanto che l’anno scorso sono state decine quelli costretti a dover razionare o limitare l’uso dell’acqua pubblica e potabile. Le risorse nel bilancio provinciale ci sono, è una questione di priorità e di scelte.

Come quella di promettere di corsa 50 milioni di € per il territorio di Pinè a mò di indennizzo per un progetto mai nato, per una promessa elettorale mancata, per una figuraccia di dimensioni olimpiche a cui la Giunta ha consapevolmente deciso di esporre un territorio. Mentre le risorse per gli investimenti dei Comuni sono a zero e, ben che vada, per gli acquedotti ci saranno 20 milioni da spartire tra 160 comuni, con invece progetti per 130 milioni già pronti ed appaltabili.

Alessio Manica

Consigliere Provinciale e Regionale

Gruppo del Partito Democratico del Trentino