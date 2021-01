CLAUDIO CIA * DIMISSIONI GIUNTA REGIONALE TN-AA: « CREDO DI ESSERE L’UNICO POLITICO IN TRENTINO A RINUNCIARE AD UN RUOLO ISTITUZIONALE COSÌ PRESTIGIOSO, SENZA CHIEDERE NULLA IN CAMBIO »

Ho formalizzato le dimissioni da Assessore regionale, coerentemente con quanto avevo dichiarato il giorno della mia adesione a Fratelli d’Italia. Lascio la carica di Assessore regionale spontaneamente e non perché qualcuno me lo impone.

Credo di essere l’unico politico in Trentino a rinunciare ad un ruolo istituzionale così prestigioso, coerentemente con le proprie idee e senza chiedere nulla in cambio. D’altronde io non ho mai creduto alla “carriera politica”, ho sempre creduto alla libertà di fare politica, ma questo presuppone che si sia pronti a lasciare la poltrona quando si è costretti a rinunciare alla propria coerenza pur di non perderla.

Ora continuo la mia attività politica come Consigliere provinciale e regionale.

*

Claudio Cia

Fratelli d’Italia