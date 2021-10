CONSIGLIO PAT * AUTORITÀ MINORANZE LINGUISTICHE: VASSELAI – PALLAORO – CATSELLAN, « IL 29/10 SAREMO A SEN JAN IN VAL DI FASSA, COMPLETIAMO LA PRIMA ROTAZIONE A CONTATTO CON I TERRITORI »

Venerdì prossimo 29 ottobre, l’Autorità per le minoranze linguistiche si recherà a Sen Jan in Val di Fassa, per incontrare i rappresentati della minoranza ladina. Si tratta della terza uscita ufficiale dopo quelle avvenute in territorio mocheno e in terra cimbra.

“Con l’uscita in territorio ladino – spiegano la presidente Katia Vasselai, la mochena Chiara Pallaoro e il cimbro Matteo Nicolussi Catsellan – completiamo la prima rotazione a contatto diretto con i territori ove sono insediate le minoranze da tutelare.

Siamo consapevoli che la minoranza ladina gode di un livello di tutela molto avanzato e questo grazie all’impegno di tante persone che si sono battute senza tregua per il relativo riconoscimento e incremento. Ciò non significa però che non ci sia spazio per un ulteriore miglioramento e rafforzamento e noi certamente faremo la nostra parte in tal senso. L’incontro sarà inoltre molto importante anche per cogliere, tramite l’eccellente esperienza ladina, spunti utili per intervenire anche in favore di mocheni e cimbri”.