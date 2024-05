NICOLA ZOLLER * CENTENARIO MORTE GIACOMO MATTEOTTI: «A BRENTONICO CI SARÀ SPAZIO PER LA STORIA LOCALE, APPUNTAMENTO SABATO 1/6 (20.30)»

14.50 - venerdì 31 maggio 2024

Sabato 1 giugno 2024 alle 20.30 nella sede del Circolo Pensionati e Anziani di Brentonico avrà luogo una serata particolare, dal sapore non solo commemorativo: si parlerà del deputato socialista Giacomo Matteotti, a cento anni dalla sua morte violenta per opera dei fascisti. Introdurrà Nicola Zoller. E da socialista, che proprio a Brentonico si iscrisse al Psi appena compiuti i 17 anni d’età, dirà le cose che si devono dire: Matteotti non è solo l’emblema di un passato eroico, ma è necessario nell’attualità spesso piena di avvilenti interessi personali, perché dimostra che l’impegno politico può e deve essere svolto nell’interesse di tutti. Ma accanto a questa tematica, l’incontro sarà ingentilito dalla lettura di alcune poesie della moglie di Matteotti, Velia.

Ci sarà anche spazio per la storia locale, in sintonia con la tradizione che il Circolo Pensionati e Anziani rappresenta. Infatti ha ereditato la sua sede dal Circolo Operaio di Brentonico, di cui conserva ancora la bandiera che risale a prima della Grande guerra. Lo spirito che animava Matteotti soffiava anche dalla parti di Brentonico. Ed ecco allora che nell’incontro ci sarà Alessio Less a ricordare le vicende dei suoi avi, cioè dei Bianchi – titolari dell’Albergo Vittoria Nazionale di Brentonico, poi diventato il Municipio di Brentonico – che furono vessati ed oggetto di violenze anche fisiche da parte dei fascisti locali negli anni 1924-25-26 perché attivisti socialisti; nell’Albergo Vittoria Nazionale di Brentonico i Bianchi ospitavano spesso incontri di dirigenti e militanti socialisti trentini tra cui l’avv.Antonio Piscel, uno dei fondatori del movimento socialista trentino insieme a Cesare Battisti.

Non mancherà alla serata l’intraprendenza di Quinto Canali che racconterà qualche vicenda relativa ai socialisti brentegani di inizio Novecento e al Circolo Operaio; e da maestro di coralità intonerà il canto anarco-socialista “Vogliamo la pace la scienza il lavoro la grande famiglia dell’umanità”, recentemente ritrovato anche a Brentonico. “Aneliti di vita e di libertà universali e locali”: se questo è il sottotitolo dell’incontro proposto dal Circolo brentegano per l’anniversario di Matteotti, il programma della serata – che si svolgerà con ritmi semplici e brevi – prova a corrispondervi con impegno e creatività, legando i grandi eventi nazionali a quelli della propria comunità.

Nicola Zoller – Rovereto (Tn)

