PATT * MOBILITÀ * A31 – VALLAGARINA: « DOMENICA 17 OTTOBRE IL PARTITO AUTONOMISTA SI RIUNIRÀ A SPINO DI VALLARSA PER DIRE DI NO ALLA VALDASTICO »

La Segreteria provinciale PATT e la sezione PATT di Rovereto hanno organizzato per domenica 17 ottobre 2021 una manifestazione contro la Valdastico – A31 con uscita in Vallagarina. Il ritrovo è previsto a Spino di Vallarsa.

Domenica 17 ottobre il Partito Autonomista si riunirà a Spino di Vallarsa per dire di no alla Valdastico – A31 con uscita in Vallagarina. La manifestazione, organizzata dalla sezione PATT di Rovereto in stretta collaborazione con la Segreteria Provinciale PATT e con le altre sezioni di Valle, vuole dare voce sia ai cittadini della Vallagarina sia alle amministrazioni comunali che ormai da anni combattono contro questo progetto.

Per motivi logistici, tutti coloro che vorranno partecipare si ritroveranno alle ore 09.10 presso lo Stadio della Quercia di Rovereto così da gestire al meglio il trasporto fino a Spino di Vallarsa.

Il progetto di completamento della Valdastico. In merito alla Valdastico esistono solo promesse elettorali. E nessun ascolto delle comunità.

Non c’è uno studio sui flussi di traffico, attuali e previsti, che documenti la domanda di mobilità che ci sarà tra vent’anni.

Non c’è coerenza con gli indirizzi europei e nazionali in merito alla transizione ecologica, con la tutela del territorio e dell’ambiente.

Non c’è alcun riferimento d’obbligo agli investimenti e alle scelte fatte per utilizzare sempre di più la rotaia e consumare sempre meno suolo.

Non c’è alcun senso nella modifica del PUP per realizzare una strada che nessuno vuole, né realizzare, né permettere e che non risolve i problemi per cui viene sbandierata.

Ricordiamoci che veniamo scelti per il rispetto del nostro Territorio, per le montagne, i laghi, per l’aria, per un turismo lento e sostenibile.

Siamo il Trentino. Difendiamolo. No alla Valdastico senza se, senza ma.

*

Simone Marchiori – Segretario politico PATT

Davide Gamberoni – Segretario politico sezione PATT di Rovereto