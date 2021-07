PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SERVIZIO FORESTE: « PIANO DI INTERVENTI DA 15 MILIONI DI EURO, APPROVATO IN GIUNTA PAT IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE »

Servizio foreste, piano di interventi da 15 milioni di euro.Approvato in Giunta il Documento di programmazione settoriale.

Ammonta a 15,2 milioni di euro il valore degli interventi promossi dal Servizio foreste della Provincia autonoma di Trento per il potenziamento delle aree forestali e la difesa del territorio nel triennio 2021-2023. A prevederlo è il Documento di programmazione settoriale approvato oggi dalla Giunta su proposta dell’assessore alle foreste Giulia Zanotelli, che osserva come “negli ultimi anni le attività del settore sono state profondamente penalizzate dai danni provocati dalla tempesta Vaia. Alla luce del perdurare nel tempo degli effetti negativi legati agli schianti, sia sulle foreste rimaste in piedi a causa degli attacchi da parte di parassiti, sia sul territorio, interverremo con nuove iniziative per aumentare la resilienza delle aree forestali e migliorare la stabilità del suolo”.

Tra gli interventi previsti (7,4 milioni di euro è la cifra inserita a bilancio per il solo 2021) figurano i lavori dedicati alla prevenzione degli incendi boschivi e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle varie opere e infrastrutture; la prevenzione e la lotta agli attacchi fitosanitari nei boschi, la manutenzione dei sentieri, il ripristino di frane nelle aree boscate, il miglioramento degli habitat attraverso interventi colturali e la riduzione della vegetazione invadente. E ancora: l’acquisto dei beni e servizi necessari al funzionamento ed il potenziamento delle strutture del Centro vivaistico-forestale del Casteller, che svolge un compito di supporto logistico a tutte le attività del Servizio foreste sul territorio.