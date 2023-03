COPPOLA (EUROPA VERDE) * MEZZI PUBBLICI: « QUALE È LA FREQUENZA DELLA PULIZIA INTERNA DEGLI AUTOBUS E CORRIERE DI TRENTINO TRASPORTI? »

16.44 - lunedì 6 marzo 2023

L’utilizzo dei mezzi pubblici è la soluzione scelta da molti trentini per andare a lavorare, a scuola, raggiungere i diversi luoghi della città e della provincia. Un utilizzo da incentivare in quanto permette di limitare l’impatto ambientale degli spostamenti su brevi e medie distanze, l’inquinamento e le emissioni di anidride carbonica (Co2). Contribuisce a ridurre il consumo di petrolio e carburante, i cui prezzi sono aumentati a causa della guerra in Ucraina e dell’instabilità dei mercati. Due fattori che si sono inseriti in un già fragile contesto economico dovuto alla pandemia.

Perché gli utenti siano invogliati ad utilizzare il trasporto pubblico devono essere rispettati naturalmente i principi dell’affidabilità del servizio, intesa in termini di regolarità e puntualità; la confortevolezza del viaggio, in termini di affollamento e climatizzazione e la sicurezza del viaggio, intesa in termini di incidentalità ed età dei mezzi. A questo vorrei aggiungere anche la pulizia dei mezzi.

Mi sono giunte infatti numerose segnalazioni in merito alla scarsa pulizia interna degli autobus. Sedili macchiati, vetri sporchissimi. E’ capitato ad un utente della linea 10 del mattino di notare per giorni il vetro macchiato da un materiale viscido non ben identificato. Nessuno da giorni ha provveduto a pulirlo. Un dettaglio non da poco considerato che dalla pulizia del mezzo di trasporto dipende anche la salute dei viaggiatori.

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia per sapere:

la frequenza della pulizia interna degli autobus e corriere di Trentino Trasporti;

se intenda sollecitare l’Azienda affinché venga prestata maggiore cura alla pulizia interna dei mezzi, per questione di decoro ma anche a garanzia della salute degli utenti.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale- Gruppo Misto/Europa Verde