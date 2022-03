TIM * ARDIAN: « OFFERTA VINCOLANTE PER L’ACQUISTO DELLA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE DELLA HOLDING DAPHNE 3, CHE DETIENE IL 30,2% DEL CAPITALE SOCIALE DI INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA (“INWIT”) »

22.38 - mercoledì 2 marzo 2022

TIM informa di aver ricevuto da un consorzio di investitori istituzionali (“consorzio”) guidato da Ardian, società privata di investimento leader a livello mondiale, un’offerta vincolante per l’acquisto della maggioranza del capitale sociale della holding Daphne 3 (“Holding”), che detiene il 30,2% del capitale sociale di Infrastrutture Wireless Italiane SpA (“INWIT”).

L’operazione proposta è strutturata in modo da non far sorgere alcun obbligo di Offerta pubblica di acquisto (OPA) ed è soggetta ad una serie di condizioni sospensive.

Il Consiglio di Amministrazione di TIM, valutando positivamente l’offerta, ha dato mandato a Pietro Labriola, Amministratore Delegato e Direttore Generale, di negoziare l’accordo.

*

TIM annunced that a consortium of institutional investors (“Consortium”) led by Ardian, a leading global private investment company, has submitted a binding offer to purchase the majority of the share capital of the holding company Daphne 3 (the “Holding Company”), which holds 30.2% of the share capital of Infrastrutture Wireless Italiane SpA (“INWIT”).

The proposed transaction is structured as to not trigger any tender offer obligations and is subject to a number of conditions precedent.

The Board of Directors of TIM, positively assessing the offer, mandated Pietro Labriola, Chief Executive Officer and General Manager, to negotiate to reach an agreement.